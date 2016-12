Deţinuţii din Siria sunt torturaţi sistematic

Deținuții din Siria sunt torturați sistematic

Deținuții din Siria, unde mișcarea de contestare este reprimată violent de un an, se confruntă cu „o lume de coșmar a torturii sistematice”, care duce țara cu zeci de ani în urmă, a afirmat ieri organizația Amnesty International.„Amploarea torturii și a relelor tratamente în Siria a atins un nivel care nu a mai fost văzut niciodată timp de ani de zile și amintește de era sumbră a anilor 1970 și 1980”, a afirmat organizația neguvernamentală, într-un raport care se bazează pe mărturiile unor supraviețuitori ce au fugit în Iordania.Situația „este acum foarte asemănătoare celei trăite de deținuți sub fostul președinte Hafez al-Assad - o lume de coșmar a torturii sistematice”, a afirmat Ann Harrison, de la programul Amnesty pentru Orientul Mijlociu.Raportul, publicat cu o zi înainte de împlinirea unui an de la începutul revoltei împotriva regimului Bashar al-Assad, fiul lui Hafez, menționează 31 de metode de tortură sau alte rele tratamente utilizate de forțele de securitate siriene și de miliții („shabbiha”).„Numeroase victime au afirmat că au început să fie bătute în cursul arestării lor”, apoi violențele s-au intensificat „la sosirea în centrul de detenție”, gardienii lovindu-le cu „bastoane, puști, bice, cu pumnii sau cu cabluri”, a adăugat Amnesty.Potrivit afirmațiilor făcute de 25 de foști deținuți, tortura sau relele tratamente atingeau punctul maxim în timpul interogatoriilor.„Mai mulți supraviețuitori au povestit practica dulab (pneu arab), în care victima este înghesuită într-un pneu - adesea agățat la înălțime - și bătută, uneori cu cabluri sau bastoane”.Alte tehnici, din ce în ce mai utilizate, constau în suspendarea deținutului deasupra solului și lovirea lui sau aplicarea de șocuri electrice.