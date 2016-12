Despăgubit cu mulţi bani după ce a fost uitat de poliţişti într-o celulă

Despăgubit cu mulți bani după ce a fost uitat de polițiști într-o celulă

Ştire online publicată Joi, 01 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un student a primit compensații de peste patru milioane de dolari din partea statului american. Autoritățile au încercat astfel să-și spele păcatele după ce polițiștii din San Diego l-au ținut închis „din greșeală” într-o celulă, timp de cinci zile. Tânărul a stat pe întuneric, nu a primit apă și nici mâncare. Daniel Chong a stat captiv într-o celulă fără ferestre, nu a primit mâncare și nici apă. Nimeni nu a trecut să-l verifice timp de cinci zile. Autoritățile americane îl reținuseră pentru consum de marijuana, însă i-au spus că-l vor elibera. Nu s-a întâmplat asta, ba chiar polițiștii au uitat pur și simplu de el.„Am făcut tot ce am putut ca să supraviețuiesc. Pare de neconceput, mă tot îndoiesc că pot uita de tine”, a spus Daniel Chong. Tânărul a fost nevoit să-și bea urina ca să supraviețuiască și a avut halucinații. În cele cinci zile de captivitate, a slăbit nu mai puțin de șapte kilograme.„Am lovit în ușă de multe, multe ori. Chiar și vecinii de celulă începuseră să se sature de mine și îmi spuneau să încetez. Am început să am halucinații din a treia zi și o luasem razna”, a mai povestit studentul.