Deşi inculpat, François Fillon, candidat la alegerile prezidenţiale din Franţa, nu renunţă la candidatură

Deși inculpat, François Fillon, candidat la alegerile prezidențiale din Franța, nu renunță la candidatură

Ştire online publicată Miercuri, 01 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

François Fillon, candidatul dreptei franceze la viitoarele alegeri prezidențiale, a anunțat în cursul unei declarații publice că nu va abandona cursa prezidențială pentru scrutinul din aprile și mai, chiar dacă a fost anunțat că este convocat pe 15 martie în biroul judecătorului de instrucție pentru a fi inculpat în urma anchetei privind presupusa angajare fictivă a soției sale."Nu voi ceda, nu mă voi retrage și vă cer să mă sprijiniți. Nu vă lăsați abuzați, vă cer să rezistați" a spus candidatul conservatorilor adresându-se „poporului francez“."Avocatul meu a fost înștiințat că pe 15 martie sunt convocat la judecătorul de instrucție pentru a fi inculpat. Este un caz fără precedent" a declarat François Fillon. "Nu am deturnat bani publici, am făcut doar ceea ce au făcut un sfert dintre deputații francezi, am dat de lucru soției mele" a repetat cel care este bănuit de justiție și acuzat de presă că ar fi oferit un post de lucru fictiv soției sale la Parlament ani de zile contra unei sume totale ce se apropie de milionul de euro.Tonul folosit de Fillon a fost unul foarte combativ, ba chiar violent pe alocuri la adresa presei și a judecătorilor. "Statul de drept a fost violat, prezumția de nevinovăție a dispărut în cazul meu, procedura judiciară a fost încălcată. Putem vorbi, cum au făcut-o deje mulți amici de-ai mei politici, de un asasinat politic. Se dorește astfel și uciderea alegerilor prezidențiale, a libertății sufragiului", a subliniat François Fillon.