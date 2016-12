Desene animate… porno, la liber pe internet

Statisticile au demonstrat că industria pornografică rămâne o afacere de pe urma căreia ies foarte mulți bani. Fiind făcută să vândă, folosește orice mijloace pentru a atrage și a păstra interesul… audienței. Nu este un secret că pornografia face profit de pe urma destinelor distruse ale unor tinere, și nici faptul că îi prinde în capcană pe bărbați, care cedează acestui produs pe mulți bani. Cititoarea noastră, Aida Ionescu, în vârstă de 36 de ani, din Constanța, nu comentează faptul că se pot procura, la liber, casete video-porno sau sute de filme lansate chiar de Hollywood. Ceea ce consideră a nu fi în regulă sunt miile de site-uri pornografice la care au acces liber și copiii, indiferent de vârsta acestora, și în mod deosebit cele care oferă filme de desene animate pornografice. Internetul fură până și inocența copiilor Probabil că puțini sunt cei care și-ar refuza vizionarea unui film de desene animate, indiferent de anii adunați pe răbojul vieții. Aida Ionescu ne-a mărturisit că sunt astfel de filme pe care le-a revăzut cu plăcere de sute de ori și, de fiecare dată, aveau același farmec. Nu doar că le vedea ea, dar le recomanda și fiului său, astăzi în vârstă de nouă ani, care, la rândul lui, a devenit dependent de desenele animate. Tânăra mamă nu a intuit, însă, nici o clipă că micuțul ei se delectează, în miez de noapte, ca să nu fie văzut de părinți, de ceva timp (nu știe exact de când?) cu desene animate, dar nu din colecțiile obișnuite, ci din cele sexy-porno (accesate de zeci de mii de utilizatori, dealtfel). Stupefiată de situație, a intrat în panică. Mai mult, a simțit nevoia să atragă atenția că internetul este… vinovat „de felul cum degradează inocența și copilăria copiilor noștri, bombardați cu tot felul de informații deocheate, total nepotrivite vârstei. Dacă ar fi numai informațiile teoretice, tot n-ar fi nimic! Problema este că se pot viziona tot felul de filme cu scene porno și sexy ale căror protagoniști sunt desenați. Eu știu că imaginația omului nu are limite, dar dacă la așa ceva ar avea acces numai adulții, să zicem că n-ar fi nici o problemă. Este democrație, fiecare face ce vrea, se uită la ce film vrea, discerne după cum îl duce mintea. Dar să oferi tu pe internet atâtea porcării la care să aibă acces și copiii, indiferent de vârstă, mi se pare un atentat grav la educație. Cum mai pot eu, ca părinte, să-mi educ copilul corect, dacă el, în lipsa mea (că doar și casnică dacă aș fi n-aș putea să-l țin lipit de mine, și nici de computer nu pot să-l lipsesc), poate să aibă acces la orice dorește pe internet? L-am întrebat cine l-a învățat să acceseze așa ceva și mi-a spus că fratele mai mare al unui coleg le-a dat lecții. Am vrut să știu ce părere are despre astfel de filme și mi-a spus că se distrează că femeile sunt pe post de jucării și că îi imită pe copii. Apoi a început să plângă și m-a rugat să nu-l pârăsc soțului. Mai multe n-am putut să scot de la el. Am discutat și cu alte mămici, disperate tot din această cauză”. Cifru pentru site-urile de desene animate porno Cititoarea noastră este convinsă că filmele, muzica, literatura bună ne îmbogățesc sufletește, ne relaxează, ne inspiră, ne pot educa și ar fi o ipocrizie să se creadă că lucrurile pe care le auzim sau le vedem nu ne afectează. Revenind la industria pornografică… fără frontiere, un psiholog școlar i-a explicat că cei mai mulți bărbați care devin dependenți de pornografie încep devreme. Concret, văd imagini pornografice când sunt foarte tineri și acestea pun, apoi, stăpânire pe ei. Este motivul pentru care atrage atenția ca măcar site-urile de desene animate să nu fie „contaminate de virusul pornografic, iar dacă specialiștii în IT se gândesc bine la acest subiect, probabil că ar putea introduce niște metode pentru ca minorii să nu aibă acces la așa ceva”. Dumneavoastră ce părere aveți, dragi cititori, despre sugestia tinerei mame?