Descoperire macabră după topirea gheţarilor din Alpi: Sunt sute de cadavre mumificate

Descoperire macabră după topirea ghețarilor din Alpi: Sunt sute de cadavre mumificate

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția elvețiană a anunțat că sute de cadavre ale alpiniștilor dispăruți în munții Alpi în ultimul secol ar putea ieși la lumină în următorii ani în urma topirii ghețarilor din cauza încălzirii globale, informează The Guardian.Autoritățile din Alpi au înregistrat un număr semnificativ al rămășițelor umane descoperite în ultima lună, trupul unui bărbat dat dispărut în urmă cu 30 de ani fiind ultima descoperire.Echipele de salvare din valea Saas, din cantonul Valais, au fost chemate de către doi alpiniști ce zăriseră o mână și doi pantofi ce ieșeau din afara ghețarului Hohlaub.Salvamontiștii au petrecut două ore încercând să spargă gheața. Experții criminaliștii au identificat ADN-ul trupului descoperit cu cel al unui cetățean german dispărut la 11 august 1987.Această descoperire are loc la mai puțin de o săptămână după descoperirea unui cuplu elvețian, dat dispărut în urmă cu 75 de ani.Ghețarii din Elveția se topesc cu o viteză fără precedent, pierzând aproape un km cub de gheață în ultimul an, sau aproximativ 900 de miliarde de litri de apă, scrie romaniatv.net