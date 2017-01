Dervişii rotitori din Konya, pe scena Casei de Cultură din Constanţa

Dervișii rotitori din Konya, pe scena Casei de Cultură din Constanța

Sâmbătă, 1 septembrie, începând cu ora 19,00, pe scena Casei de Cultură din Constanța va avea loc un spectacol susținut de un grup de derviși rotitori (călugări musulmani) din Konya, Turcia. Spectacolul se înscrie într-o serie de manifestări care au loc în întreaga lume, dedicate poetului și filozofului Mevlana Celaleddin Rummy, de la nașterea căruia, anul acesta se împlinesc 800 de ani. De altfel,anul 2007 a fost declarat de UNESCO „Anul Mevlana”. Filozofia promovată de Mevlana a atras mulți oameni prin caracterul său umanist, tolerant față de toate religiile și față de toate națiunile. Poet mistic, Mevlana a fondat gruparea MEVLEVI cunoscută și sub numele de „Dervișii rotitori”. Dansul ritual al dervișilor rotitori simbolizează eliberarea sufletului de problemele pământești, pregătirea acestuia pentru comuniunea cu divinitatea. Dansul dervișilor este cunoscut sub numele de „sema”. Spectacolul de sâmbătă seara de pe scena constănțeană susținut de cei 20 de derviși și instrumentiști din Konya va fi prezentat vineri, 31 august, la București și duminică, 2 septembrie, la Medgidia. În România, proiectul este inițiat de Muftiatul Cultului Musulman din România în colaborare cu Uniunea Democrată Turcă din România și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România. Accesul este gratuit la spectacole, iar cele două uniuni vor pune la dispoziția etnicilor turci și tătari din Tuzla, Techirghiol și Cumpăna, mijloace de transport pentru a fi prezenți la spectacol. Manifestările consacrate lui Mevlana vor continua cu Simpozionul Internațional „De la Sari Saltuk Baba la Misghin Baba - Mărturii ale culturii turce pe pământul României“ care se va desfășura în perioada 4-6 septembrie la Biblioteca Județeană din Constanța și va reuni profesori universitari din România, Turcia, Macedonia, Polonia, Azerbaidjan și Iran. Aceștia vor prezenta comunicări științifice despre biografia și opera lui Mevlana. Simpozionul este organizat de UDTR în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor și „Societatea de Cercetare a Culturii Populare din Ankara”.Sâmbătă, 1 septembrie, începând cu ora 19,00, pe scena Casei de Cultură din Constanța va avea loc un spectacol susținut de un grup de derviși rotitori (călugări musulmani) din Konya, Turcia. Spectacolul se înscrie într-o serie de manifestări care au loc în întreaga lume, dedicate poetului și filozofului Mevlana Celaleddin Rummy, de la nașterea căruia, anul acesta se împlinesc 800 de ani. De altfel,anul 2007 a fost declarat de UNESCO „Anul Mevlana”. Filozofia promovată de Mevlana a atras mulți oameni prin caracterul său umanist, tolerant față de toate religiile și față de toate națiunile. Poet mistic, Mevlana a fondat gruparea MEVLEVI cunoscută și sub numele de „Dervișii rotitori”. Dansul ritual al dervișilor rotitori simbolizează eliberarea sufletului de problemele pământești, pregătirea acestuia pentru comuniunea cu divinitatea. Dansul dervișilor este cunoscut sub numele de „sema”. Spectacolul de sâmbătă seara de pe scena constănțeană susținut de cei 20 de derviși și instrumentiști din Konya va fi prezentat vineri, 31 august, la București și duminică, 2 septembrie, la Medgidia. În România, proiectul este inițiat de Muftiatul Cultului Musulman din România în colaborare cu Uniunea Democrată Turcă din România și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România. Accesul este gratuit la spectacole, iar cele două uniuni vor pune la dispoziția etnicilor turci și tătari din Tuzla, Techirghiol și Cumpăna, mijloace de transport pentru a fi prezenți la spectacol. Manifestările consacrate lui Mevlana vor continua cu Simpozionul Internațional „De la Sari Saltuk Baba la Misghin Baba - Mărturii ale culturii turce pe pământul României“ care se va desfășura în perioada 4-6 septembrie la Biblioteca Județeană din Constanța și va reuni profesori universitari din România, Turcia, Macedonia, Polonia, Azerbaidjan și Iran. Aceștia vor prezenta comunicări științifice despre biografia și opera lui Mevlana. Simpozionul este organizat de UDTR în parteneriat cu Ministerul Culturii și Cultelor și „Societatea de Cercetare a Culturii Populare din Ankara”.