Deputatul UDTTMR Aledin Amet este cel mai activ parlamentar constănţean

După șase luni de mandat

Deputatul UDTTMR Aledin Amet este cel mai activ parlamentar constănțean

După șase luni, activitatea deputaților constănțeni ar putea fi evaluată și în cifre, prin prisma numărului de inițiative legislative propuse de ei. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Camerei Deputaților, până acum există parlamentari care au reușit să se impună cu un număr de 12 propuneri legislative personale, dar și deputați care se mândresc doar cu „depunerea jurământului de credință față de țară și popor, în ședință solemnă”. În topul deputaților constănțeni cu cele mai multe inițiative se află Aledin Amet, reprezentantul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România (UDTTMR) și membru al Comisiei permanente pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă. Aledin Amet a inițiat deja 11 propuneri legislative. Printre cele mai importante se numără cele privind instituirea Zilei Tatălui și a Zilei Mamei, externarea persoanelor decedate de religie islamică (în mai puțin de 24 de ore de la deces), precum și cea privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani căzuți pentru România, în cele două războaie mondiale. Un alt proiect de lege semnificativ este cel care vizează modificarea și completarea Legii nr. 334 din 31 mai 2002 privind bibliotecile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare. Iusein Ibram, reprezentantul Uni-unii Democrate Turce din România (UDTR), este și el co-inițiator la patru proiecte legislative. Democrat-liberalii preocupați de Stat și Biserică Aledin Amet este urmat de către democrat-liberalul Constantin Chirilă. Chirilă, care se află la primul său mandat de parlamentar, figurează pe site-ul Camerei Deputaților cu nouă proiecte legislative. Împreună cu 101 deputați și senatori, el susține modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată. Chirilă, alături de 89 de deputați și senatori, a pus la punct un proiect pentru stabilirea parteneriatului între Stat și Biserică în domeniul asistenței sociale. Mai mult, el s-a alăturat și inițiativei privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. Inițiatorii acestui proiect sunt 55 deputați și senatori. Printre susținătorii acestei propuneri legislative, se mai numără și deputații democrat-liberali Zanfir Iorguș și Maria Stavrositu. La rândul său, Zanfir Iorguș a sprijinit parteneriatul între Stat și Biserică. În total, el apare ca inițiator la patru proiecte comune inițiate de către deputați și senatori. Și Maria Stavrositu s-a alăturat celor trei inițiative ale colegilor săi parlamentari. În primul rând, este vorba despre propunerea de modificare a Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată. Apoi, urmează inițiativa de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În sfârșit, ultima propunere vizează modificarea unui articol din Codul de procedură fiscală. Liberalii, cu gândul la prezidențiale Una dintre propunerile legislative comune pe care le-a susținut și liberalul Gheorghe Dragomir a avut drept obiectiv modificarea art. 4, alin (1) din Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României. Inițiativa aparține unui grup format din 112 deputați. Potrivit lui Dragomir, momentul a fost depășit deja, termenul pentru prezidențiale urmând să fie respectat. O altă propunere are drept obiectiv modificarea organizării Camerelor pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Colegul său, Mihai Lupu, a susținut, de asemenea, acest proiect. Sub jurământ Manuela Mitrea (PSD) a reușit să ia cuvântul în plen o singură dată: în ședința Camerei Deputaților din 19 decembrie 2008, când a depus jurământul. Într-o situație similară se găsește și colega sa de partid Antonella Marinescu. Însă ea, pe lângă depunerea jurământului, a făcut și o declarație politică asupra OG nr. 27/2008, ordonanță ce modifică și completează Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Ileana Cristina Dumitrache „impresionează” și ea prin jurământul depus, dar are și o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 266/2006 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Ceilalți deputați social-democrați, Eduard Martin și Matei Radu Brătianu, au inițiat câte patru proiecte.