Deputatul Laurenţiu Mironescu propune oficialilor europeni soluţii pentru protejarea mediului

Deputatul Laurențiu Mironescu propune oficialilor europeni soluții pentru protejarea mediului

Ştire online publicată Luni, 16 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Problemele de mediu îi preocupă din ce în ce mai mult pe politicieni. În prezent, în România, un subiect care stârnește deopotrivă interesul, dar și dezbateri politice este Marea Neagră și, colateral, problema Canalului Bîstroe. Pe 23 iunie, în plenul Adunării Parlamentului de la Strasbourg, deputatul PD-L de Constanța Laurențiu Mironescu va prezenta un raport privind lupta împotriva distrugerii mediului în zona Mării Negre, în special a celei cunoscute sub numele „Proiectul rutei navigabile Dunăre - Marea Neagră - Bîstroe“. Raportul a fost prezentat de de-putatul constănțean, la începutul acestei luni, și în cadrul lucrărilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei unde a fost aprobat în unanimitate de membrii Comisiei de mediu, agricultură, afaceri locale și regionale a Parlamentului European, așadar chiar și de reprezentanții Ucrainei. Potrivit declarațiilor semnatarului raportului, materialul prezentat oficialilor europeni are la bază statutul absolut special al Mării Negre, o mare închisă, asupra că-reia se resimte orice atingere adusă mediului înconjurător adiacent. Mironescu semnalează faptul că pericolul cel mai mare de odinioară, al poluării care provenea de la industria maritimă, a fost în prezent înlocuit de dever-sarea reziduurilor menajere direct în apele mării sau în bazinul hidrografic adiacent. Iar în această situație se găsesc, surprinzător, chiar și unele dintre marile orașe europene. „Jumătate din Viena are, încă, un sistem de canalizare neperformant care până la urmă sfârșește în Dunăre, Budapesta, la fel, ce să mai vorbim de ale noastre… Și din acest motiv, Dunărea este o sursă necontenită de poluare și, cum e Dunărea, așa este și Volga. Orașe fără canalizări filtrate sunt în zona de est a Mării Negre, cele din fostul spațiu sovietic - Odessa, Mariupol, toate orașele mari din Ucra-ina sau Rusia deversează reziduurile în Marea Neagră, iar din acest motiv și efectele neplăcute”, a declarat deputatul democrat - liberal. Problema Canalului Bîstroe nu este nici pe departe una rezolvată, dar ea ar putea fi una rezolvabilă odată cu implicarea determinantă a factorilor decizionali. După cum susține și Mironescu, până acum, indiferent de câte avertismente internaționale au fost adresate Ucrainei, acestea nu s-au materializat niciodată într-o interdicție în ceea ce privește mult disputata problemă Bîstroe. „Acest material sper să contribuie la o hotărâre a Consiliului Europei pentru a reuși să oprim mutilarea Deltei Dunării”, a mai adăugat Mironescu. Delta Dunării, dar și mediul înconjurător în general pot fi salvate, printre altele, prin „respectarea normelor de mediu și de bun simț”, după cum susține însuși Mironescu. În plus, deputatul constănțean susține, ca element determinant în găsirea unor soluții viabile privind lupta împotriva distrugerii mediului în zona Mării Negre, colaborarea între state și implementarea comună a unor proiecte în domeniu.