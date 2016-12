Deputatul Aledin Amet, oaspete al preşedintelui Azerbaidjanului

Deputatul Aledin Amet, oaspete al președintelui Azerbaidjanului

21 Iunie 2011

În perioada 4 - 7 iulie, deputatul Aledin Amet se va afla într-o vizită oficială în Azerbaijan. Așa cum a apreciat parla-mentarul constănțean, este vorba despre un seminar care reunește oameni politici care sprijină relațiile de cooperare ale țărilor lor cu Azerbaidjanul. Acțiunea se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui Azerbaijanului, Ilham Aliev, care, de altfel, l-a invitat personal pe parlamentarul constănțean, și este dedicat relațiilor cu țările din spațiul turcic, participanții provenind, în marea lor majoritate, din această zonă. „Este o ocazie deosebit de importantă pentru noi de a strânge relațiile cu Azerbaidjanul, dar și cu alte state din spațiul turcic. Noi, etnia tătară din România, am avut întotdeauna o colaborare foarte bună cu țările din lumea turcică și am încercat ca prin dezvoltarea contactelor culturale, în primul rând, să punem bazele și unor colaborări extinse, de ordin economic, social, toate fiind încununate, bineînțeles, de o relație politică excelentă. În acest spectru cooperațional se înscrie și Azerbaidjanul și este o onoare pentru mine să reprezint, pe de o parte, populația turco-tătară la acest seminar, și pe de altă parte România, în vederea strângerii relațiilor cu țara condusă de Ilham Aliev”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, deputatul UDTTMR, Aledin Amet.