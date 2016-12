Deputații din Grecia au început la ora 4:00 dimineața dezbaterea pe tema planului de salvare

Ştire online publicată Vineri, 14 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Sunt discuții tensionate la această oră în Parlamentul elen pe tema celui de-al treilea plan pentru salvarea Greciei. Acestea durează de mai bine de patru ore. Aleșii au început dezbaterea privind noul acord în jurul orei 4 dimineața, potrivit Digi24.ro. Ei trebuie să ajungă la un consens și să voteze noile propuneri până la orele prânzului, când are loc întrunirea Eurogrup.Miniștrii de Finanțe din Zona Euro ar putea aproba azi acordarea împrumutului pentru salvarea Greciei. Împrumutul e vital având în vedere că Grecia are de achitat 3,4 miliarde de euro către Banca Centrală Europeană până joia viitoare.Mii de oameni au rămas și după lăsarea serii în fața Parlamentului grec, unde parlamentarii discutau despre noul acord cu creditorii internaționali. Oamenii au denunțat noile reforme draconice prevăzute în document, după cinci ani de austeritate severă ce au paralizat o țară întreagă.„Coaliția guvernamentală formată din Syriza și grecii independenți, alături de partenerii lor din opoziție, Noua Democrație, PASOK și TO POTAMI, vor vota pentru încă o sacrificare a poporului grec, a tinerilor greci. Poporul elen nu are o altă alternativă decât să pornească la luptă”, a declarat Dimitris Koutsoumbas, liderul Partidului Comunist.Un ton dur la adresa acordului a avut și fostul ministru grec de finanțe, Yanis Varoufakis, într-un discurs susținut în plenul Parlamentului.„Cred că Euclid Tsakalotos (actualul ministru de finanțe – n.r.) și Giorgos Stathakis (ministrul economiei – n.r.) au făcut tot ce au putut în cadrul acestui acord deosebit de umilitor. Din păcate, acesta rămâne neviabil în întregime”, a afirmat Yanis Varoufakis.Pe de altă parte, ministrul de finanțe le-a atras atenția colegilor din partidul Syriza că este momentul să dea dovadă de solidaritate și să permită ratificarea acordului cu instituțiile de creditare. Fără un vot convingător la Atena, miniștrii de finanțe din Zona Euro s-ar putea îndoi de seriozitatea angajamentului asumat de premierul Alexis Tsipras.„Dacă nu va exista un acord politic în cadrul Eurogrupului pe tema împrumutului convenit cu instituțiile, atunci vom fi forțați să acceptăm încă un împrumut intermediar. Oricine este dispus să-și asume acest risc poate să nu vină la sesiunea de urgență”, a declarat Tsakalotos.Analiștii greci cred că mișcarea de opoziție apărută în interiorul partidului de guvernământ va fi rezolvată doar prin alegeri anticipate. Întrebarea este când va fi momentul oportun pentru organizarea lor.Convins că țara sa va depăși această perioadă dificilă, premierul grec spune că toată criza din Grecia ar fi fost un complot pentru reorganizarea Zonei Euro, dar cei care plănuiau din umbră au eșuat.„Există oameni care nutresc o dorință secretă, care au o agendă secretă de a redesena Zona Euro folosindu-se de Grecia ca de o pârghie pentru a-și atinge scopurile. Dar Grecia nu le va da această șansă”, a afirmat Alexis Tsipras.Grecia și creditorii au ajuns la un acord tehnic pentru un împrumut de 85 de miliarde de euro pe o perioadă de trei ani. Pentru deblocarea banilor, este nevoie și de un acord politic la nivelul statelor din Zona Euro.