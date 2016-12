Deputat conservator, suspectat de violarea unui bărbat

Nigel Evans, în vârstă de 55 de ani, deputat și membru al Partidului Conservator, condus de premierul David Cameron, a fost interogat de către anchetatori în cazul comiterii unor presupuse agresiuni împotriva a doi bărbați începând din 2009, scrie Mediafax.Presupusele agresiuni au avut loc în satul Pendleton, unde își are domiciliul parlamentarul, în perioada iulie 2009-martie 2013, conform Mediafax. În 2010, la opt ani după ce a fost ales, Nigel Evans a dezvăluit public că este homosexual, afirmând că a "obosit să trăiască în minciună". Opozanții săi politici se pregăteau să dezvăluie secretul său, a anunțat atunci tabloidul Sunday Mail. "Nu am putut permite ca cineva să profite, nu am putut să-mi asum riscul. Nu vreau ca alți deputați să se confrunte cu astfel de răutăți", a justificat el.