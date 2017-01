Denis Alibec, în atenţia lui Lecce şi Inter

Denis Alibec, în atenția lui Lecce și Inter

Pe un site de fotbal și pe un blog de tinere talente au fost postate, ieri, informații referitoare la faristul Denis Alibec. Sub titlul „Lecce apreciază un tânăr român”, site-ul pomenește că prim-divizionarele italiene Lecce (locul 17) și Reggina (locul 20) „par interesate” de tânărul atacant al „rechinilor”, prima echipă dorindu-l, se menționează, pentru probe. „De Lecce s-a vorbit și mai demult, dar, până acum, nu am primit nimic scris, oficial, în legătură cu un eventual interes pentru Alibec”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul exe-cutiv al FC Farul. Pe blog, informația e și mai îndrăzneață. Cu titlul „Alibec, un tânăr român pentru Inter”, se notează că, potrivit unui gazetar italian, care a dezvăluit aceasta la o emisiune de tele-viziune, Alibec ar fi „pe punctul de a semna cu Inter”. Fotbalistului de 18 ani i se face o scurtă descriere (născut în 1991, joacă la Farul, fotbalist de mare perspectivă, asemănat cu Van Basten, component al echipei naționale Under-19 a României) și, se mai spune, ar putea fi angrenat întâi la echipa Primavera a clubului la care joacă Cristi Chivu. Mama jucătorului a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că Lecce și Inter s-au interesat de Alibec, însă, de fiecare dată, familia i-a îndrumat pe emisarii cluburilor să discute cu FC Farul. „Am auzit și noi de un anume interes, chiar și de la Udinese, dar nu e nimic concret. Tuturor celor care ne-au căutat le-am spus să ia legătura întâi cu clubul. Denis are 18 ani, e jucător sub contract și Farul hotărăște. Apoi, Denis nu merge în probe. Cine e interesat să vină și să-l vadă. În acest moment, pe băiat îl interesează doar Farul și echipa națională. De ce să meargă la Primavera, când are în față Liga 1?”, ne-a spus mama lui Denis.