Democratul Bill Richardson se va retrage din cursa pentru Casa Albă

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul democrat de New Mexico (sud-vestul Statelor Unite), Bill Richardson, se va retrage din cursa pentru Casa Albă, a informat postul de televiziune CNN, citând surse din echipa sa de campanie, relatează AFP. Bill Richardson, în vârstă de 60 de ani, fost ambasador al Statelor Unite la ONU, a obținut rezultate mediocre la primele consultări electorale pentru învestitură. El s-a plasat pe locul patru la caucusurile din Iowa (centru), cu 2% din voturi, și tot pe locul patru în New Hampshire (nord-est), cu 5% din voturi. Richardson urma să-și anunțe decizia ieri, a precizat CNN. El avea ambiția de a deveni primul președinte al Statelor Unite de origine hispanică. După retragerea sa, cinci candidați rămân în cursa pentru învestitura democrată la Casa Albă: Hillary Clinton, senatoare a statului New York (est), Barack Obama, senator al statului Illinois (nord), John Edwards, fost senator al statului Carolina de Nord (sud-est), Dennis Kucinich, reprezentant al statului Ohio (nord), și Mike Gravel, fost senator al statului Alaska.