Democrat-liberalii constănţeni mai aşteaptă cu numirile oficiale la şefia deconcentratelor

Democrat-liberalii constănțeni mai așteaptă cu numirile oficiale la șefia deconcentratelor

Coaliția de guvernare ia în calcul schimbarea legii prin care sunt numiți prefecții și directorii instituțiilor din subordinea ministerelor. Concret, reprezentanții Guvernului în teritoriu (înalți funcționari publici), dar și celelalte categorii de funcționari publici ar putea fi numiți pe criterii politice. Reamintim, totuși, că nu mai departe de 22 ianuarie 2009, Guvernul a decis ca ocuparea posturilor de înalți funcționari publici să se facă, în cursul acestui an, potrivit Legii nr. 188/1999 prin aplicarea principiului mobilității în funcție sau prin concurs, în ordinea aceasta. Numirea pe criterii politice ar presupune, se pare, faptul că directorii instituțiilor și subprefecții ar putea să-și păstreze, pe perioada mandatului, calitatea de membri ai formațiunilor politice din care provin. Chiar și așa, numirile în funcții care au loc cu fiecare nouă guvernare au dat întotdeauna naștere mai multor controverse, anumite voci susținând că numirea, respectiv schimbarea pe criterii pur politice nu reprezintă o garanție a competenței și, cu atât mai puțin, a performanței. Cu toate acestea, însă, președintele PSD Sibiu, deputatul Ioan Cindrea, a declarat, la începutul acestei luni, că a propus Guvernului PD-L-PSD legea prin care aceste numiri să fie făcute pe criteriul politic. Același Cindrea declara atunci că în cursul acestei săptămâni legea sau ordonanța de urgență (căci tot el spunea că nu știe sub ce formă va intra în vigoare actul normativ) ar trebui să fie gata. Sub incidența ei ar urma să intre și directorii adjuncți ai deconcentratelor. Până în prezent, însă, numirile în funcții, ca și ordinul de numire a celor doi subprefecți de Constanța au rămas, pe fondul clarificării acestei situații, în stand by. Concret, democrat-liberalii constănțeni nu au înaintat la centru, până acum, propunerile pentru șefiile celor 25 de instituții subordonate Guvernului, funcții care le revin conform protocolului de guvernare. Dacă vinerea trecută, în cadrul unei ședințe a Biroului Permanent Județean al PD-L, au avut loc nominalizările oficiale pentru cele 25 de posturi, la ședința de vinerea aceasta, fiecare dintre cei care și-au exprimat dorința de a ocupa un post de conducere va trebui, potrivit explicațiilor senatorului Mircea Banias, „să-și motiveze dorința”. Liderul Organizației Județene a PD-L a menționat, de asemenea, că în cursul săptămânii viitoare va avea loc o nouă întâlnire cu partenerii lor de guvernare social-democrați, eveniment la care, „deși reprezintă mai mult o formalitate, vor fi prezentate listele cu propuneri, atât din partea PD-L, cât și a PSD, în ceea ce privește șefia deconcentratelor”. „Vreau să avem o discuție cu cei de la PSD, să le prezentăm lista, să vedem dacă există eventuale incompatibilități”, a mai precizat parlamentarul pedelist. Cât privește transmiterea propunerilor PD-L Constanța către ministerele în subordinea cărora se află aceste instituții, Banias a lăsat de înțeles că sunt în expectativă, până la clarificarea situației ordonanței de urgență. Despre aceasta din urmă, senatorul PD-L a explicat: „Guvernul analizează această propunere pentru că știu că au fost solicitări din teritoriu pentru ca numirile să fie făcute politic. Personal, cel puțin în ceea ce îi privește pe subprefecți, mi se pare echitabil, pentru că Guvernul și-ar pune astfel programul în aplicare cu ajutorul oamenilor din teritoriu”, a specificat liderul pedeliștilor constănțeni.