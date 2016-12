Declaraţie dură despre Vladimir Putin

Declarație dură despre Vladimir Putin

Ştire online publicată Marţi, 31 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

"Rusia este cu 30-50 de ani în urma Occidentului și folosește metode de care țările occidentale au și uitat: tancuri sau amenințări cu arme nucleare", a declarat fostul președinte polonez Lech Walesa, într-un interviu pentru Gazeta Wyborcza, citat de agenția ucraineană de presă Unian."NATO are un potențial nuclear mult mai bun decât avea Uniunea Sovietică, însă Alianța Nord-Atlantică nu amenință pe nimeni, pentru că știe că această epocă a trecut. De aceea, Rusia este condamnată la eșec (...) Am putea miza pe această înapoiere a Rusiei. Rusia are un mare potențial și este necesară atât Europei, cât și lumii. Trebuie să ajutăm Rusia să se ralieze țărilor occidentale", completează Walesa, citat de realitatea.net.