Declaraţia de avere a comisarului şef Constantin Dancu ridică semne de întrebare

Declarația de avere a comisarului șef Constantin Dancu ridică semne de întrebare

Ultimul sondaj INSOMAR aruncă o pată neagră pe obrazul Poliției Rutiere. Concluziile acestui raport, la nivel național, relevă că Poliția Rutieră este percepută de români drept una din structurile cu un nivel ridicat al corupției din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative (MIRA), urmată de Poliția de Frontieră și de Inspectoratul de Poliție. Cei care apreciază ca „ridicat” nivelul corupției în Poliția Rutieră sunt persoane din mediul urban, cu vârste de până la 50 de ani și nivel ridicat de educație. Din nefericire, concluziile sondajului au fost întărite, cel puțin la Constanța, de scandalul declanșat la Poliția Rutieră, cu ocazia descoperirii că un permis de conducere suspendat a fost sustras cu multă ușurință de un angajat al instituției. Cazul secretarei de la Serviciul Poliției Rutiere Constanța, Cristiana Hariton, care a înapoiat, înainte de termen, un permis suspendat unui motociclist, a adus în atenția constănțenilor un subiect foarte dezbătut. Pe site-ul www.cugetliber.ro au apărut fel și fel de comentarii, marea majoritate scoțând în evidență șpaga care s-ar da la Poliția Rutieră. Deși obligația de a stabili dacă în dosarul „Cristiana Hariton” este vorba despre o faptă de corupție revine procurorilor, totuși, mulți cititori consideră că acolo a fost vorba de o șpagă, fata fiind „peștele cel mic”. În opinia lor, „rechinul cel mare”, adică șeful instituției în cauză, Constantin Dancu, ar încălca mult mai grav legea. Comentariile mai relevă că acesta ar poseda o avere care nu poate fi justificată din salariul de polițist. De asemenea, „aprecierea” este făcută față de toți polițiștii de la Rutieră. Declarație de avere veche și incompletă Deoarece șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța, Constantin Dancu, nu mai răspunde de câteva zile la telefon, fiind în concediu, curiozitatea jurnalistică ne-a îndemnat să verificăm, legal, așa zisa avere a acestuia. Singura modalitate pe care am avut-o la dispoziție a fost accesarea site-ului www.politiaromână.ro, unde am avut marea surpriză să descoperim că reprezentanții Poli-ției încalcă, pe față, legea. Astfel, ultima declarație a comisarului șef Constantin Dancu, postată pe site, datează din data de 28.04.2005, deși normele legale prevăd că declarațiile de avere trebuie depuse anual, sau la modificarea declarațiilor anterioare. În acest caz, există două vari-ante: ori Dancu nu și-a mai depus declarația din anul 2005, ori responsabilii din Poliția Română nu dau doi bani pe ceea ce numesc ei transparență față de cetățenii din banii căruia sunt plătiți. Chiar și așa, după cum reiese din declarația dată în anul 2005, Dancu ar fi sărac lipit pământului, deoarece nu este titularul niciunui bun menționat acolo, ceea ce răstoarnă opiniile cititorilor care au comentat pe site-ul cotidianului nostru. Ce-o fi făcut cu salariul de polițist, doar el știe! Cert este că „grosul” este ținut de doamna Antoanela Dancu, probabil soția sa, pentru că nu reiese clar cine ar fi această persoană. Așadar, în declarația care datează din anul 2005, apare un teren, în Constanța, care are o suprafață de 5.000 de metri pătrați și care a fost cumpărat în anul 2000 de către Antoanela Dancu, cota parte a acesteia fiind de 100%. De asemenea, din câte se pare, pe o parcelă a acestui teren se construiește o casă a cărei titulară este tot Antoanela Dancu. Totodată, în declarație mai sunt trecute două autoturisme, o Skoda fabricată în anul 2000 și un Mercedes Smart, fabricat în 2003. În altă ordine de idei, cu toate că Dancu semnează că „răspunde pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate”, veniturile realizate de el și de familie nu sunt menționate. Atragem atenția că așteptăm reacția celor care pot să ia măsuri în acest sens.