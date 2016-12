DECIZIE ISTORICĂ ÎN ARMATĂ

Femeile vor putea astfel să servească în aproximativ 220.000 de posturi în care nu aveau acces, inclusiv în cadrul infanteriei, blindatelor, trupelor de recunoaștere și operațiunilor speciale, a declarat secretarul american.Carter a luat decizia de a acorda femeilor acces în toate posturile în urma recomandărilor Forțelor terestre (US Army), Marinei (US Navy), Forțelor aeriene (US Air Force) și Pușcașilor marini, după un proces de revizuire de mai mulți ani. Doar pușcașii au cerut cerut să poată exclude în continuare femeile din unele posturi, a precizat el."Atât timp cât se califică și îndeplinesc standardele, femeile vor putea de-acum să contribuie la misiunile noastre în modalități în care nu au putut să o facă anterior", a subliniat Carter."Ele vor putea conduce tancuri, să lanseze moertiere și să conducă infanteriști în luptă", a subliniat secretarul Apărării. "Vor putea servi în cadrul Army Rangers, Beretelor Verzi (Green Berets), Navy Seals, infanteriei Corpului Pușcașilor Marini, ca parașutiste în cadrul Forțelor aeriene și în orice alte posturi în care anterior aveau acces doar bărbații", a insistat el.Președintele Barack Obama a salutat "alt pas istoric".