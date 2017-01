Decebal Făgădău, viitorul viceprimar al Constanţei

Decebal Făgădău, viitorul viceprimar al Constanței

Social democratul Decebal Făgădău va fi cel care îl va înlocui pe Nicolae Nemirschi, în fruntea administrației locale constănțene. Abia întors din Brazilia unde și-a petrecut concediul, primarul Radu Mazăre l-a prezentat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, pe viitorul viceprimar al Constanței, cel care va prelua atribuțiile pe care le-a avut actualul ministru al Mediului. Mazăre a recunoscut că propunerea a fost înaintată prima dată unui alt consilier PSD, Valentin Pârvulescu, acesta însă a declinat oferta făcută de edilul - șef. Principalele atribuții ale noului viceprimar vor ține de absorbția fondurilor europene. Este posibil ca tot Făgădău să preia și președinția Asociației „Zona Metropolitană Constanța“, Nemirschi ocupând, până la plecarea la București, și fotoliul de președinte al acesteia. Decebal Făgădău are 35 de ani, este căsătorit și are un copil. Este economist și are studii post - universitare de administrație publică. Până acum, el a deținut funcția de director al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Potrivit unei dispoziții date de primarul Constanței, în 2006, Decebal Făgădău va răspunde de următoarele direcții din cadrul Primăriei Constanța: Direcția Patrimoniu, Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, Direcția Urbanism, Direcția Organizare și Informatizare, Direcția Tehnic - Achiziții, Direcția Integrare Europeană, Mediu și Programe. Făgădău își va prelua noile sarcini imediat după proxima ședință de consiliu local care ar putea avea loc săptămâna viitoare. În afară de Nemirschi, Mazăre va trebui să mai găsească înlocuitori și pentru alți doi angajați din primărie, respectiv Virginia Ștefănică și Adrian Crăciun. Cei doi vor merge cel mai probabil la București să facă echipă cu Nemirschi la Ministerul Mediului.