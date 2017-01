Maxima zilei: „Zilele sunt egale pentru un ceasornic, dar nu pentru un om”. (Marcel Proust)

Decât un păr rar, mai bine o chelie deasă

Pentru că un număr foarte mare de persoane se confruntă cu lipsa părului, în special bărbații, singura soluție pentru mulți a rămas doar o freză minimală. Indiferent de remediile naturiste folosite, de șampoanele care promit că veți avea un păr foarte bogat, de teama de a nu rămâne chei, oamenii, din disperare, ajung să folosească cele mai ciudate remedii, doar, doar să nu le mai cadă părul. Durata de viață a unui fir de păr este limitată. Părul se mișcă în rădăcină două-patru luni, apoi cade lăsând loc altui fir. Capul pierde, în mod normal, în jur de 100 de fire de păr pe zi. Dacă observați o cădere excesivă timp de trei zile fără a-l spăla și firul este însoțit de rădăcină, atunci se ridică problema unei cauze interne. E normal să pierdeți păr, dar totul e să nu cadă în cantități mari. Cauze ale căderii părului Factorii care duc la căderea părului sunt medicamentele, razele solare, alimentația, dietele, circulația proastă a sângelui, hipotensiunea, anticoncepționalele. Alte cauze sunt oboseala psiho-fizică, accidentele, însăși teama de cădere a părului, chimioterapia. „Căderea părului poate fi cauzată de carențe minerale, din cauza stresului, alimentației proaste, oboselii cronice”, susține Dana Ciobîcă, medic specialist în medicină funcțională la centrul medical Iowemed. Potrivit specialistului, alte cauze pot fi de natură patologică: diabet, cancer, leucemie și altele. De vină pentru căderea părului, în cazul bărbaților, este testosteronul. Testosteronul intră în contact cu o enzimă care este prezentă în celula părului, determinând firul de păr să se subțieze, micșoreze, apoi să înceteze să mai crească. La femei, părul cade mai rar, de regulă în a doua jumătate a vieții, dar debutul se face în jurul vârstei de 18-20 ani și evoluția se stabilizează ulterior. Dana Ciobîcă ne explică cum este determinată cauza care duce la declanșarea căderii părului. „Facem o analiză minerală a firului de păr. Rezultatul analizei este, de fapt, re-zultatul stării de sănătate al pacientului. Acest rezultat ne ajută să prevenim bolile cronice și să stabilim tratamentul pacientului”, ne spune medicul. Pentru că tratamentul este individualizat, nu putem ști cât costă terapia, în schimb, prețul analizei minerale a firului de păr este 400 de lei. La nivelul sângelui, calciul, magneziul sau zincul pot fi în limitele normale, dar la nivelul firului pot fi în cantitate mică. Tocmai de aceea, se face analiza minerală a firului de păr. Tratamentele Cele mai indicate sunt tratamentele de regenerare externă, însă mereu coroborate cu cele interne. Tratamentul devine cu adevărat eficace dacă are efect în două direcții: încetează căderea părului și stimulează creșterea normală a lui. Se pot folosi și tratamente externe, șampoane speciale care tratează scalpul sau măști. Tratamentele folosite împotriva căderii părului conțin vitamine, săruri minerale, extract de grâu, măduvă de bambus, ulei de in, hidroacizi naturali proveniți din fructe și legume. Un tratament naturist contra căderii părului este o compoziție formată din două linguri de ulei de măsline, un gălbenuș de ou, câteva picături de lămâie, o fiolă de vitamina C care întărește firul de păr. Omogenizați toate ingredientele și aplicați conținutul pe părul curat, după care acoperiți capul cu o cască de baie și stați 45 de minute, apoi spălați-vă cu șampon. O altă compoziție minune este praful de cedru, 500 de grame, în combinație cu două gălbenușuri de ou și câteva picături de lămâie. Se adaugă masca la rădăcină, timp de 15 minute, apoi se șamponează. Procedura se repetă de trei ori pe lună. Nu trebuie să uitați de faptul că o calviție poate avea cauze genetice și că, oricâte tratamente ar urma o persoană, nu va avea niciodată păr natural. De aceea, singura soluție rămasă este, la bărbați, freza minimală - rași în cap. Decât un păr rar, mai bine o chelie deasă…