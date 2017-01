„Decât să-mi iau copilul mort din şcoală mai bine le dau o lecţie!”

„Decât să-mi iau copilul mort din școală mai bine le dau o lecție!”

„Mama Antoanelei s-a purtat sub orice critică”, a fost concluzia aproape unanimă a elevilor clasei a VI-a A de la Școala cu clase I-VIII nr. 6 „Nicolae Titulescu” din Constanța, în urma incidentului petrecut zilele trecute. Colegii blamează atitudinea mamei Ieri, ora de biologie s-a transformat într-o mică anchetă provocată de prezența noastră la fața locului. Colegii din clasa a VI-a A au afirmat că Mioara Mănac, mama Antoanelei, „a exagerat” și „chiar ar putea fi acuzată de vătămare corporală”. Sunt mici, ce știu ei, ar zice unii, dar ca un părinte să reacționeze de o așa manieră violentă, mai ales în interiorul unei instituții de învățământ este de-a dreptul revoltător. Scenariul a ceea ce se putea transforma într-o dramă începe de la o banală hârjoneală între elevii Florin Oprescu și Cristian Mihăeș, în pauza de la ora 13, în ziua de 25 martie. Voluntară din fire sau „mai rea de gură”, cum ne-au descris-o cadrele didactice, Antoanela Mănac n-a rezistat și a intervenit, spune ea, în postura de pacificator între cei doi băieți. Moment în care s-a ales cu un pumn în arcadă de la colegul ei Cristian. Ajunsă acasă cu dureri de cap, zice ea, le-a povestit părinților ce s-a întâmplat, în variantă personală, evident, reușind să-i agite într-atât pe părinți încât a doua zi, miercuri, 26 martie, mama Antoanelei l-a „executat” pe Cristian Mihăeș. L-a adus de urechi în clasă, iar în urma uneia dintre îmbrâncelile aplicate copilului, acesta a căzut și, probabil, într-un atac de panică, i s-a făcut rău. „Mi se pare normal cum am procedat” Contactată telefonic, Mioara Mănac a declarat: „L-am zgâlțâit un pic și mi se pare normal, decât să-mi iau copilul mort de la școală. Dvs. nu știți multe, dar dacă l-ați fi văzut ce teatru juca și cum se tăvălea pe jos, se dădea cu capul de pereți sau îmi dădea cu picioarele în burtă ori înjura, sigur nu v-ați fi purtat altfel. Decât să-mi iau copilul mort de la școală din cauza unui elev care face numai probleme, iar lui să i se scadă doar nota la purtare, mai bine le-am servit o lecție!”. E posibil, ca părinte, să-ți pierzi discernământul și să acționezi instinctual, dar probabil că un dram de luciditate se mai găsește să realizezi că asemenea corecții nu se aplică într-o instituție publică, de față cu atâția ochi de copii care te judecă și povestesc mai departe părinților lor. Care, iată, ne-au sunat la redacție și ne-au relatat cazul. Respectiva mămică, evident, a refuzat să-și decline identitatea, pentru a nu fi luat și copilul ei, coleg de clasă cu Antoanela, la „gâdilat” de mama justițiară. De cealaltă parte, cadrele didactice regretă cele întâmplate cu-atât mai mult cu cât Antoanela Mănac este sportivă de performanță, cu numeroase medalii în palmares la înot. „Din păcate, eleva Antoanela mai are de lucrat la caracter, pentru că în repetate rânduri i-am atras atenția să fie mai temperată și să nu mai fie exagerată chiar și cu noi profesorii”, ne-a declarat prof. Filip Teodor, catedra de biologie. Care i-a mai atras atenția că ar trebui să aibă mustrări de conștiință pentru că s-a ajuns până aici. De asemenea, Vera Cordonescu, consilier de imagine, a declarat că respectivul caz a fost supus discuției la clasă de către dirigintele prof. Mioara Popescu, care le-a solicitat elevilor să-și ceară scuze reciproc și să se împace. Dincolo, însă, de aceste amabilități rămâne un semn de întrebare: chiar oricine poate intra în această instituție și poate face ce vrea cu elevii în clasă? Personal, ieri, la ora 11,25 am urcat până la etajul al II-lea - fără să fiu întrebată cine sunt -, unde i-am văzut pe băieții de la a VIII-a C cum jucau tenis cu piciorul în clasă, având catedra pe post de fileu. Și cu regret o scriu, pentru că în această instituție mi-am petrecut opt ani de școală!