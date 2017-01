Decapitarea de către neonazişti a unui bărbat şochează Rusia

Decapitarea de către neonaziști a unui bărbat șochează Rusia

Ştire online publicată Vineri, 17 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția rusă încerca miercuri să stabilească autenticitatea unei înregistrări video difuzată pe internet, care arată decapitarea de către neonaziști a unui bărbat acuzat că este un străin "colonizator al Rusiei", relatează AFP. Înregistrarea video, difuzată duminică pe site-ul Livejournal.com, arată mai mulți bărbați cu fețele acoperite care execută într-o pădure, sub drapelul nazist, doi bărbați, dintre care unul este arătat în timp ce este decapitat. Înregistrarea a fost retrasă de pe site, dar era difuzată miercuri pe site-uri neonaziste ruse. Forțele de ordine au anunțat miercuri că un student de 24 de ani s-a predat poliției în regiunea Krasnodar și a spus că a difuzat înregistrarea, dar că nu-i cunoaște pe autori. "Este un adept al național-socialismului, a petrecut doi ani difuzând incitări la ură rasială pe internet, inclusiv această înregistrare", a declarat un responsabil al poliției locale. "Tânărul a explicat că a primit înregistrarea prin e-mail dintr-o altă regiune a Rusiei", a explicat Aleksandr Belusov, reprezentant al Parchetului. El a precizat că studentul a fost eliberat și că nu s-au reținut acuzații deocamdată. Misterul legat de identitatea autoririlor celor două crime - dacă înregistrarea se va dovedi a fi autentică - persistă. Înregistrarea este intitulată "Arestarea și executarea de către Partidul rus național-socialist a doi colonizatori veniți din Tadjikistan și Daghestan". Tadjikistanul este o fostă republică sovietică din Asia Centrală, iar Daghestanul se află în Caucazul rus. Unul dintre cei doi captivi, care are picioarele legate, este executat tăindu-se gâtul, iar capul îi este așezat pe cadavru. Celălalt este împușcat în cap.