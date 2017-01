Debbie Reynolds și fiica sa Carrie Fisher vor fi înmormântate una lângă alta

Sâmbătă, 31 Decembrie 2016.

Debbie Reynolds și Carrie Fisher, care au murit la distanță de o zi la începutul săptămânii, vor avea parte de un serviciu religios comun și vor fi înmormântate una lângă alta, a anunțat vineri familia, citată de Reuters.Todd Fisher, fiul lui Debbie Reynolds și fratele mai mic al lui Carrie, a precizat că mama și sora lui vor fi înmormântate la cimitirul Forest Lawn Memorial Park din Hollywood Hills.Todd, în vârstă de 58 de ani, a spus că el și alți membri ai familiei se întâlnesc în acest weekend pentru a stabili amănuntele legate de înmormântare, inclusiv datele.El a precizat că familia își dorește două evenimente private — un serviciu religios comun și o înmormântare una lângă alta a celor două actrițe mamă și fiică la Forest Lawn — care va fi urmată de o formă de omagiere publică.Debbie Reynolds, care a rămas în inimile americanilor pentru roluri precum cel din "Singin' in the Rain", a murit miercuri, la 84 de ani.Fiica sa, Carrie Fisher, cunoscută în special pentru rolul Prințesei Leia din filmele Star Wars, a murit cu o zi înainte, la patru zile după ce a suferit un atac de cord într-un avion cu care venea din Anglia, unde turnase pentru al treilea sezon al unui serial britanic de comedie. Avea vârsta de 60 de ani.Carrie și Todd Fisher sunt copiii lui Debbie Reynolds cu răposatul cântăreț Eddie Fisher. Căsnicia celor doi s-a încheiat cu un scandal în 1959, după ce cântărețul a avut o relație extraconjugală cu vedeta Elizabeth Taylor.Într-un interviu difuzat vineri la ABC News, Todd Fisher a vorbit despre ultimele ore din viața mamei sale, insistând că "nu a murit de inimă grea" ci mai degrabă că "a plecat pentru a fi împreună cu Carrie"."Nu este ca și cum ar fi fost de neconsolat, nu a fost deloc așa. Pur și simplu a spus că nu a apucat s-o vadă pe Carrie întorcându-se de la Londra. A spus cât de mult a iubit-o pe Carrie. Apoi a spus că vrea foarte mult să fie cu Carrie. Cu aceste ultime cuvinte, în circa 15 minute de la această conversație, a început să se stingă și, în 30 de minute, practic era moartă", a povestit fiul actriței.