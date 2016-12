De ce au amânat Google şi Samsung prezentarea unui nou produs

De ce au amânat Google și Samsung prezentarea unui nou produs

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Google și Samsung au decis să amâne lansarea unui nou produs, la o prezentare programată pe 11 octombrie, din cauza morții cofondatorului Apple, Steve Jobs, în această săptămână. Samsung a trimis luna trecută invitații pentru un eveniment în San Diego, care ar fi inclus prezentarea unor funcții noi ale sistemului de operare Android al Google, destinat telefoanelor mobile. Decizia de amânare a prezentării nu are legătură cu probleme tehnice, a declarat Kim Titus, purtător de cuvânt al Samsung Electronics: "Am decis că nu este momentul potrivit să anunțăm un nou produs când lumea își exprimă respectul pentru Steve Jobs. Industria de profil nu a mai pierdut o astfel de figură emblematică. Am decis că așa este corect să procedăm". Samsung nu a dezvăluit numele noului produs, a precizat el.Android este cel mai popular soft pentru aparatele smartphone și este instalat pe aparate fabricate de Samsung, HTC și Motorola Mobility. Compania de cercetare a pieței IDC estimează că numărul de smartphone-uri vândute se va dubla până în 2015. Apple este cel mai mare furnizor de aparate smartphone, dar producătorii care folosesc sistemul Android pe produsele lor sunt lideri de piață, cu o cotă cumulată de 41,7%.Steve Jobs a murit miercuri, la vârsta de 56 de ani, din cauza unei forme rare de cancer la pancreas, informează Realitatea.net.