Date personale ale unui număr de 50 de milioane de cetățeni, scurse în mediul online

Ştire online publicată Marţi, 05 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Hackerii susțin că au avut acces la datele personale ale unui număr de circa 50 de milioane de cetățeni turci și că le-au postat în mediul online, în cadrul unei ample breșe în sistemul de securitate online, care ar putea pune într-o situație delicată guvernul de la Ankara, relatează cotidianele Haaretz, The Telegraph și The Guardian.Dacă informațiile se vor confirma, aceasta ar fi una dintre cele mai mari scurgeri de date personale — susțin experții—, care ar expune efectiv două treimi din populația Turciei riscului de fraudă și furt de identitate.Agenția de presă americană Associated Press, preluată de The Telegraph, a relatat că verificările pe care le-a efectuat au confirmat parțial informația.Datele personale respective, printre care numărul de identitate național, data nașterii, adresa și numele părinților, au fost postate online pe un fișier descărcabil cu o capacitate de 6.6 GB, scrie Agerpres.