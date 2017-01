Dărâmaţi „Marele zid chinezesc“!

România, în finala Campionatului Mondial de tenis de masă pentru juniori

Dărâmați „Marele zid chinezesc“!

După ce, la precedentele patru ediții ale Campionatului Mondial de tenis de masă pentru juniori, România a obținut medalii de bronz în concursul feminin pe echipe, anul acesta, avem fete cel puțin de argint. În Statele Unite ale Americii, la Palo Alto, reprezentativa feminină de tenis de masă a României face furori la Campionatul Mondial rezervat juniorilor. Neînvinse în grupă, unde au depășit inclusiv galonata Japonie, triumfătoare în sferturi, fază în care au întristat mama-Rusie, româncele au reușit un nou meci de senzație, în semifinale, contra Poloniei. Tricolorele au avut un debut ezitant, Cristina Hârâci pierzând, 0-3, disputa cu Natalia Partyka, dar Elisabeta Samara a restabilit egalitatea, nelăsându-i niciun set Nataliei Bak (3-0). Polonezele au trecut iarăși în avantaj, după ce Katarzyna Grzybowska s-a impus (3-1) în fața Ioanei Ghemeș, însă aceeași Samara ne-a readus în joc, a învins-o pe N. Partyka, 3-1, și a împins întâlnirea în decisiv. Întreaga responsabilitate cădea acum pe umerii mezinei Cristina Hârâci. Sportiva ro-mâncă a dat o lecție de precizie și concentrare, n-a greșit nimic, a scos mingi ce păreau imposibile și a atacat devastator. Natalia Bak n-a rezistat asaltului. 3-0 pentru Cristina și, cu scorul general 3-2, România s-a calificat în marea finală. Aceasta este cea mai mare performanță la nivelul juniorilor români din istoria participărilor la Campionatul Mondial. O echipă de nota 10 „A fost un meci extrem de tensionat și mă bucur că fetele au făcut față presiunii. Am trecut prin momente grele, Polonia a condus de două ori, însă de fiecare dată Eliza a egalat. Este o jucătoare sclipitoare, dar toată echipa a muncit enorm și merită toate felicitările. Am ajuns în finală și vom face tot ceea ce ne stă în puteri pentru a câștiga medaliile de aur“, a declarat, de la fața locului, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Viorel Filimon, cel care alături de Liliana Sebe, conduce de pe margine echipa României. În cealaltă semifinală, echipa Chinei, campioană mondială en-titre și principală favorită la titlul suprem, a învins, cu scorul de 3-0, formația Coreei de Sud. Meciul cu trofeul pe masă este programat în noaptea de 11/12 decembrie, de la ora 1.00, ora României. Toate cele patru componente ale naționalei României - Elisabeta Samara, Cristina Hârâci, Irina Hoza și Ioana Ghemeș - sunt legitimate la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS - CS Farul Constanța. Cristina Hârâci: „Vom juca fără frică în finală“ Site-ul oficial al competiției americane oferă un spațiu generos echipei României, scriind frumos despre jucătoarele tricolore: „Elisabeta Samara a adus iarăși două puncte formației României, dar, de data aceasta, decisivă a fost Cristina Hârâci, care a bătut-o pe Natalia Bak în meciul cinci. În vârstă de numai 15 ani, Cristina este doar cadetă, dar a devenit deja o jucătoare cheie în echipa de juniori a României“. „Sunt fericită pentru că am jucat ceea ce și-a dorit antrenorul, iar România a câștigat. Vom evolua fără frică în finală, China este un adversar foarte puternic, dar noi nu avem nimic de pierdut“, a declarat, pentru același site, Cristina Hârâci. Sportivele constănțene vor mai avea posibilitatea de a obține medalii peste Atlantic, pentru că, astăzi, încep și partidele secțiunii de simplu.