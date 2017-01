Dănuţ Moisoiu a fost exclus din PD-L pentru colaboraţionism

Dănuț Moisoiu a fost exclus din PD-L pentru colaboraționism

Ştire online publicată Vineri, 06 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Aseară, Dănuț Moisoiu - nemuritorul din Consiliul Local Municipal Constanța, politicianul acuzat în repetate rânduri, de-a lungul multelor mandate, că și-a văzut interesul și a păstrat o relație cordială cu clanul Mazăre - a fost exclus din Partidul Democrat Liberal, pentru colaboraționism. În prezența secretarului executiv al forului de conducere național, Costică Canacheu, Biroul Permanent Județean a votat, iar rezultatul a fost de 17 voturi pentru excludere, patru abțineri și un vot împotrivă, acesta din urmă aparținând, pare-se, lui Mihai Petre, proaspăt consilier județean al PD-L. Incidentul care a inflamat partidul a fost legat de alegerile pentru Primăria Techirghiol. Candidatul PD-L, Florea Constandin, intrat în turul doi de scrutin alături de liberalul Adrian Stan, l-a acuzat pe Dănuț Moisoiu, președintele executiv al PD-L Constanța, că a încercat să-l scoată din cursa electorală pentru a face loc candidatului PSD. Constandin a povestit, într-o adresă înregistrată la organizația județeană a PD-L, cum a fost chemat de către Moisoiu la el în birou și i s-a propus să renunțe la candidatură pe motiv că „PSD se pricepe mai bine la escrocherii electorale”. Potrivit lui Constandin, presiunile asupra lui au fost exercitate de președintele PSD Techirghiol, deputatul Eduard Martin, și democrat-liberalul Dănuț Moisoiu. Redăm în continuare textul integral al sesizării semnate de către Florea Constandin și înregistrată la organizația județeană a PD-L. Către BPJ al PDL, Subsemnatul Constandin Florea, primvicepreședinte al PD-L Techirghiol și candidat la primăria Oraș Techirghiol, calificat în turul doi al alegerilor locale cu 1175 de voturi, în competiție cu candidatul PNL, Stan Adrian, care a obținut 1330 de voturi, vă aduc la cunoștință următoarele: În ziua de 3.06.2008, orele 11.30, am primit vizita președintelui PSD, Organizația Techirghiol, deputat Eduard Martin, care nu numai că nu dorește să ne sprijine în turul doi, ci mi-a solicitat să renunț la candidatura din turul doi în favoarea PSD, promițându-mi în schimb că va avea grijă de mine și de oamenii mei. I-am răspuns că mă gândesc la propunerea sa și l-am refuzat elegant. La orele 14.30 am fost convocați, eu și președinta PD-L Techirghiol, doamna Logofătu Indiran, de către domnul Moisoiu Dănuț la biroul său din apropierea Taberei Năvodari. Am crezut că se va discuta despre turul doi de la Techirghiol și despre activitatea filialei. Am constatat în schimb că domnul Moisoiu a pregătit o strategie în care eu nu îmi aveam locul și trebuiam îndepărtat din turul doi. A expus prima variantă în care eu trebuia să lupt cu PSD + PNL și chiar dacă câștigam era izolat orașul de aceste două partide și varianta doi în care se luptau PSD cu PNL care ar fi dus la câștigul PSD, moment în care am refuzat să mai particip la conversație, l-am întrebat dacă PSD ne va susține, a spus: „Exclus acest lucru”, iar eu am părăsit încăperea. La câteva minute a ieșit și doamna Logofătu, am fost în Constanța și am relatat cele întâmplate d-nei Amza Narcis care răspunde de organizația PD-L Techirghiol în turul doi. Față de cele relatate mă simt profund indignat, nu concep ca să fiu tratat ca un pion nesemnificativ de către membrii noștri de partid după o muncă asiduă și după ce am susținut singur financiar întreaga campanie a PD-L Techirghiol, sumele fiind foarte ridicate. În loc să fiu sprijinit pentru că atât PSD cât și PNL au cumpărat voturi, iar turul doi se anunță foarte dificil cu PNL deoarece au bani foarte mulți pentru campania contra mea de la diverși sponsori din lumea interlopă și dintre firmele care fac afaceri pe lângă ADS București, unde Stan Adrian, candidatul PNL este director adjunct, sunt sfătuit să mă gândesc foarte bine și să renunț, acest lucru sunând a amenințare, pe care am simțit-o în tonul deputatului Eduard Martin. În loc să primesc încurajări din partea domnului Moisoiu, mi-a spus că n-am nicio șansă. În loc să fiu sprijinit ca Poliția Techirghiol să-și facă datoria și să eradicheze cumpărarea voturilor, mi se explică faptul că PSD-ul se pricepe mai bine la excrocherii electorale și va câștiga în turul doi cumpărând mai bine decât PNL-ul, deși campania noastră a fost una pozitivă, foarte frumoasă, și avem prima șansă în ochii electoratului, care se întreabă de ce nu am câștigat din primul tur. Aș vrea să cred că, pentru turul doi, PD-L poate să stopeze cumpărarea voturilor solicitând instituțiilor statului să-și facă datoria, iar dacă nu, noi vom muri frumos dar nu vom ceda niciodată. Cu respect Partidul Democrat Liberal, organizația Techirghiol Candidat Constandin Florea