Dacia, lider pe piaţa constănţeană a maşinilor cumpărate prin programul Rabla

Dacia, lider pe piața constănțeană a mașinilor cumpărate prin programul Rabla

Prima etapă a programului de reînnoire a parcului auto este în plină desfășurare, iar dealerii locali nu se plâng de lipsa de oferte, în ciuda crizei. Programul „Rabla” vizează scoaterea din circulație a 60.000 de mașini vechi, pentru acest an. „Până în prezent, există 140 cereri de cumpărare a unei mașini prin programul de reînnoire, la nivelul showroom-ului din Constanța. Ne așteptăm ca numărul de unități alocat pentru program să fie suplimentat”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Mariana Tenea, directorul de vânzări Dacia. Lipsa de lichidități este în continuare o problemă, iar înăsprirea condițiilor de creditare a inversat cifrele când vine vorba de raportul între persoanele care vin cu banii cash și cei care au nevoie de finanțare. „Anul acesta este mai dificil să contractezi un credit de la bancă. Cei mai mulți români vin doar cu banii de pe urma programului Remat, însă condițiile impuse de bănci sunt mai severe și îți trebuie un salariu consistent ca să ai acces la un credit”, a precizat directorul regional de vânzări Opel - Chevrolet, Armand Gurău. „Cei care au nevoie de finanțare anul acesta reușesc mai greu să achiziționeze o mașină. Predomină persoanele care au posibilitatea să cumpere mașina cu banii jos”, a răspuns Mariana Tenea. La nivelul reprezentanței locale „Opel”, există 30 de comenzi prin programul lansat de Ministerul Mediului. „Situația este clar mult mai bună față de primele două luni ale anului”, a mai declarat directorul regional Opel - Chevrolet. Nici reprezentanții „Skoda” nu se plâng. „Stăm bine din punct de vedere al vânzărilor, deși programul Rabla nu a început vijelios, la nivel național. Am epuizat 65% din numărul de unități alocate mărcii pentru program. Ne așteptăm la o suplimentare. Modelele preferate sunt Fabia, Oktavia Tour, Noul Superb”, a afirmat directorul regional de vânzări „Skoda”, Codrin Weber. Cotele alocate mărcii „Skoda” de către Ministerul Mediului se ridică la 1.625 de unități. Pe primele locuri se situează Dacia, Renault, Hyundai, Opel și Chevrolet, cu 1.731 de unități. Dealerul autorizat din Constanța „Volkswagen” are doar 15 comenzi de achiziționare de mașini noi prin programul de reînnoire a parcului auto. „Românii preferă mașini mai ieftine, până la 15.000 de euro, pentru a avea posibilitatea să plătească. Ponderea clienților cu bani cash și cei care cumpără cu credit, pe lângă cei 3.800 de lei, este de 50 – 50", a precizat Ion Carataș, directorul regional de vânzări. Prima etapă are un buget de 76 milioane de lei și se va încheia la 29 mai 2009.