„Dacă suntem în continuare defavorizaţi de arbitri, plec din fotbal“

Gheorghe Bosînceanu:

„Dacă suntem în continuare defavorizați de arbitri, plec din fotbal“

Președintele Consiliului Director al Farului a acuzat dur maniera de arbitraj, cerând Federației să ia măsuri ferme. Clubul constănțean va depune memoriu împotriva „cavalerilor”. Gheorghe Bosînceanu i-a incri-minat pe centralul Marius Avram și pe asistentul Ioan Onicaș pentru un arbitraj cu temă, dirijat, îndreptat evident împotriva Farului. „Toate greșelile, grave, ale centralului și tușierului 1, au fost împotriva noastră. Atunci când se petrece așa ceva, nu poți să crezi că arbitrii sunt de bună credință. Am vorbit cu observatorul (n.n. - Ioan Mureșan) și l-am întrebat dacă va avea curaj să scrie în raport ce a văzut pe teren. I-am cerut să-mi spună dacă, pe tot parcursul me-ciului, a văzut vreo greșeală a arbi-trilor, măcar una, în favoarea Farului. Maniera de arbitraj a fost de neimaginat. Eu ridic mari semne de întrebare, ca să nu zic altceva. Când, acum un an, am spus că, de la nivel înalt în Federație, se aranjează delegările și arbitrii sunt sponsorizați, am fost amendat cu 120 milioane lei și am primit două luni de suspendare. Am prezentat o istorie de 14 meciuri, într-un dosar de 72 de pagini, iar ei au înțeles să mă pedepsească astfel”, a spus președintele Consiliului Director al Farului. Deși au avut în față „o echipă puternică, cu jucători valoroși”, „rechinii” au jucat, dar au fost împi-edicați de arbitri să obțină un rezultat bun. „Îmi pare rău pentru băieți. Muncesc, vor să câștige bani, dar nu-i lasă alții, care strică tot ce încercăm unii dintre noi să facem în fotbalul românesc”, a mai spus Gheorghe Bosînceanu. Oficialul farist se întreabă ce ar mai trebui întreprins pentru cură-țarea fotbalului românesc, dacă nici scandalul mitei nu i-a speriat pe „fluierașii” de la Farul - CFR Cluj. „Dacă toate scandalurile din ultima săptămână nu i-au făcut pe arbitri să fie corecți, iar greșelile, dacă sunt, să fie omenești, atunci nu pot să gândesc ce ar trebui să se întâmple, ce cutremur ar trebui să lovească fotbalul românesc ca lucrurile să se pună la punct. Pe lângă autorități, conducerea Fede-rației ar trebui să se gândească foarte serios și să ia măsuri, pentru că, altfel, pur și simplu, noi, investitorii, plecăm din fotbal. Eu, cel puțin, sunt hotărât. Dacă lucrurile continuă așa până la finele campionatului, las hoții într-o parte și-mi văd de drumul meu. Din păcate, suntem unii dobitoci care cheltuim bani, și bani serioși, și sunt foarte mulți șmecheri care se îmbogățesc din fotbal”, a arătat Gheorghe Bosînceanu. Ieri, conducerea Farului s-a întrunit și a analizat cu minuțiozitate înregistrarea partidei, decizând să depună memoriu împotriva arbitrului Avram și a asistentului Onicaș, întrucât au contribuit decisiv la vicierea rezultatului final. „Solicităm Comisiei Centrale a Arbitrilor suspendarea celor doi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Luci-an Codrean Pîra, directorul executiv al Farului. „Reacționăm prompt la ceea ce s-a întâmplat. Lucrurile nu pot continua la infinit așa”, ne-a spus și Constantin Stamate, directorul de organizare al Farului. De asemenea, întrucât este al doilea memoriu pe care Farul îl va depune împotriva lui Marius Avram (precedentul venind după o partidă cu FC Vaslui), clubul constănțean îl va recuza pe acest arbitru, ca și pe asistentul Onicaș.