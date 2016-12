Cutremurul din Italia a avut puterea a 1.200 de tone de TNT

Miercuri, 24 August 2016.

Cel mai puternic seism care a lovit italia în ultimii șapte ani a fost urmat de 200 de replici, unele cu magnitudinea de 5. Părți întregi din mai multe localități sunt acum ruine. La Amatrice, niciun locuitor nu se poate întoarce acasă. Clădirile care încă nu s-au prăbușit ar putea să o facă oricând.Viața unor oameni s-a năruit în doar două minute și jumătate. Casa în care trăiau de zeci de ani cei doi, frate și soră, s-a prăbușit. Cutremurul a lăsat în urmă zeci de drame asemănătoare. Oamenii au pierdut tot ce aveau înainte să se dezmeticească din somn. Ceasul turnului din orașul Amatrice s-a oprit la 03:36, ora tragediei.„A fost înfricoșător, a fost o mișcare foarte intensă, totul se mișca și nu ne puteam ridica. Am rămas fără curent electric, nimeni nu venea să ne salveze”, spune un localnic.Sergio Perozzi, primarul din Amatrice: „Jumătate dintre casele din oraș nu mai există, sunt doar ruine.”În doar câteva secunde, casele au fost făcute una cu pământul. În locul lor sunt acum tone de moloz. Amatrice este doar una dintre localitățile afectate. Accumoli, Posta și Arquata del Tronto au fost lovite și ele de seism. Și fiindcă epicentrul a fost la doar patru kilometri adâncime, cutremurul s-a simțit puternic inclusiv în capitala Roma, la peste 100 de kilometri distanță.Urgența o constituie este salvarea de sub tonele de ruine a celor peste 100 de persoane date dispărute. Sunt căutate de echipe cu câini specializați, dar și cu mâinile goale de foarte mulți voluntari, care și-au pierdut rude sau prieteni. Martorii spun că au auzit strigăte de sub ruine. Este o operațiune contra cronometru, ținând cont că fiecare minut contează pentru posibilii supraviețuitori. A fost mobilizată și Protecția Civilă, dar și Armata. Guvernul a anunțat un ajutor de 235 de milioane de euro, iar autoritățile locale au făcut apel la donarea de sânge.Seismul cu o magnitudine de 6 a avut epicentrul la Accumoli și a durat două minute și jumătate. A fost urmat de peste 200 de replici, multe peste 4 grade și una foarte puternică de 5,4, care a durat două minute. A fost cam o replică la fiecare 20 de minute. Potrivit experților, seismul a avut o putere de distrugere similară cu 1.200 de tone de TNT.Autoritățile italiene spun că acest cutremur a afectat extrem de puternic 10.000 de oameni, aflați chiar în zona epicentrului, foarte puternic peste 230.000 de oameni și puternic - 6,5 milioane de oameni. Amplitudinea distrugerilor poate fi remarcată în fotografiile de dinainte și de după seism.În unele locuri nu a mai rămas nimic în picioare, după cum se vede dintr-un material realizat de SkyTG24: „Să privim aceste imagini. Vedem ora producerii cutremurului, 03:36, ora la care s-a oprit și ceasul din turn. Este momentul în care seismul a lovit acest sat (Amatrice - n.r.). Să vedem imaginile, înainte și după. Acestea sunt imagini filmate din aer de la Amatrice, înainte și după cutremur. Așa după cum vedeți și în centrul istoric, clădirile au fost afectate.Aici suntem încă în centru, pe strada Umberto I. Priviți, am încercat să găsim imagini asemănătoare, cam din același unghi, pentru a vă arăta cum era orașul înainte și după cutremur. Iată intrarea de la această bancă, ce a rămas în picioare. Iată altă imagine, tot de pe strada principală, în care vedem salvatori care încearcă să audă vocile supraviețuitorilor acoperiți de moloz. Aici vedem la fel imagini înainte și după cutremur, această placă pe care scrie Via Madonna della Porta, cum a rămas căzută lângă dărâmături.Priviți această biserică, Sfântul Augustin, ceea ce a mai rămas din ea, într-o zonă "roșie" stabilită de pompieri, care nu mai este accesibilă publicului. O altă biserică, Sfântul Crucifix, priviți aceste imagini, puteți vedea cum structura externă a rezistat, dar în interior nu a mai rămas aproape nimic.Aici suntem tot la Amatrice, în piața Sfântul Francisc, iată cum arăta înainte și cum arată acum. Din această clădire a mai rămas doar fațada. Tot acolo, în imagini vedem bustul lui Salvatore Tommasi, aflat în centrul istoric. A căzut de pe soclu după primul seism, cel mai puternic.Încheiem cu imagini din Pescara del Tronto, acolo se concentrează echipele de salvare, pompierii, carabinierii care încearcă să dea la o parte pietrele și molozul, să îi elibereze pe cei prinși sub dărâmături. Asta este ce a mai rămas. Aici era clopotnița bisericii, nu a mai rămas nimic.”