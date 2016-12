Cutremur puternic în Pacific

1

protest toples

este o mare rusine pentru ziarul CUGET LIBER sa puna poze cu oral sex si toate femeile goale,rusine asta denota ca jurnalisti CONSTANTENI sint incompetenti si corupti,cenzurati,puneti in titlu ziarului gunoaiele din oras,si mizeria,ciini nu sa se vada ,atacati ca se pote indrepta,sexul il poate vedea oricine,sinteti inutili numai cu numele o ziarul numai are crezare,rusine invatati numai punetitoate nimicuri in vazul lumii