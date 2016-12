Cutremur în Indonezia / Sunt zeci de morţi

Cutremur în Indonezia / Sunt zeci de morți

Ştire online publicată Miercuri, 07 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 54 de persoane și-au pierdut viața după un puternic seism care a lovit ieri provincia indoneziană Aceh, în extremitatea de nord a Insulei Sumatra, iar alte zeci se află sub dărâmături, a informat un responsabil local, citat de AFP.Un seism puternic cu magnitudinea de 6,4 grade a zguduit localitatea Banda Aceh, situată în nordul insulei indoneziene Sumatra. Seismologii au localizat epicentrul cutremurului la 130 de kilometri de coasta Indoneziei, transmite Reuters.Inițial, US Geological Survey a anunțat că seismul are o magnitudine de 6,8 grade, aceasta fiind reevaluată câteva minute mai târziu la 6,4.Cutremurul s-a produs la o adâncime de 33 de kilometri în jurul locale 5.03 (00.03 ora României). Autoritățiile indoneziene nu au emis nicio alertă de tsunami până la această oră.