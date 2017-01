Curţile şcolilor, patinoare la discreţia elevilor

Curțile școlilor, patinoare la discreția elevilor

Din așa-zisa uniformă a elevilor n-ar trebui să lipsească zilele acestea patinele. Ce atâta drum până la patinoarul de la Palatul Copiilor sau cel de la Arenele Tomis, când gheața din fața școlii sau a liceului este excelentă. Plus că plimbarea e moca și no limit! O altfel de oră de sport: împrăștiatul cu sare În curtea Liceului Teoretic „George Călinescu“ porțiunea de gheață formată exact pe poteca ce duce spre intrarea elevilor constituia ieri motiv de teamă pentru două dintre elevele de după amiază: „Ai reușit să treci?”. „Da, fată, da’ ieri știi că am căzut cam nasol!“. Cam aceeași poveste și la Școala nr. 38 „Dimitrie Cantemir”. Aici, un puști elev la Școala specială nr. 1 era fericit nevoie mare că pseudo-patinoarul era liber. „În prima zi am împrăștiat nisip și reușisem să rezolvăm oarecum problema, dar o dată căzută din nou ninsoarea, l-a acoperit. Acum am trimis muncitorul de întreținere să cumpere sare și probabil împreună cu băieții de la clasele a VI-a și a VII-a, în timpul orei de sport vom face o altfel de gimnastică”, ne-a declarat Elena Zaharia, directoarea instituției. Cât despre prezența la cursuri, surprinzător, dacă luni, 7 ianuarie, n-au lipsit decât 11 copii, ieri numărul absenților s-a dublat. „Cu excepția unui elev care a rămas înzăpezit, împreună cu părinții, undeva într-o localitate de munte, restul stau prin zonă, așa încât nu prea ar exista motive de absenteism”. Indicator special: urmați poteca! În imensa curte a Școlii cu clase I-VIII „Mihai Viteazul” am nimerit chiar la schimbul de „tură”. Spre deliciul celor mici, care încinseseră o bulgăreală pe cinste. Un bunic era în „misiune specială”: „Am venit să-l urmăresc pe nepoțel să văd cu ochii mei dacă m-ascultă ce i-am spus de dimineață!“. Precis să țină fularul la gură! Ceilalți părinți ne-au declarat că nu-și permit să-și lase copiii singuri pe trotuarele înghețate. „Am făcut o oră și jumătate pe un traseu de doar 20 de minute ca să-mi iau fata de la școală. De mâine n-o mai las, că dacă vrea să se joace cu zăpadă o poate face și în fața blocului”, ne-a declarat G. Alexandrescu, un părinte-șofer nervos. Dintr-un efectiv de 737 elevi, au absentat de la cursuri circa 49. Ana Mihu, directoarea Școlii nr. 29, ne-a declarat că: „Automat absențele vor fi trecute în catalog, urmând a fi motivate funcție de solicitări, și anume în caz de boală sau dacă nu s-au putut deplasa din cauza înzăpezirii drumurilor. Toată lumea este conștientă de situația pe care o traversăm. Unii părinți au sunat cadrele didactice anunțându-le că unii copii au făcut și două ore pe drum, motiv pentru care s-au întors acasă“. În ce privește troienele din curtea școlii… „credeți-ne că este chiar imposibil să descongestionăm 2.400 mp cu o femeie de serviciu dimineața și-un muncitor de întreținere, iar după-amiaza cu două femei de serviciu. Am făcut și noi câteva poteci de acces”. Șșșșit, să nu se-audă mai departe! „Conform Comisiei Operative pentru Situații de Urgență a Inspectoratului Școlar Județean Constanța în toate unitățile de învățământ din județul Constanța cursurile se desfășoară normal (excepție Școala cu clasele I-VIII Ghindărești cu elevi ruși-lipoveni, care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi)”. Așa sună prima frază trimisă spre comunicare Ministerului Educației. REALITATEA: la școala cu clasele I-IV din satul Credința nu s-au ținut orele. La grădinița nr. 44 s-a produs o avarie, motiv pentru care micuții au făcut cale-ntoarsă. Au existat probleme cu încălzirea la școala din Istria, la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, la clasele de step by step, și două clase din cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.