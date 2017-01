Cum să te însori când te cheamă Sulică?!

Fără să se gândească la consecințele inspirației lor, multe suferințe produc, uneori, și nașii, atunci când țin morțiș ca finii lor să poarte o viață întreagă numele dorite de ei. De câte ori n-am auzit nume ciudate sau fistichii, ale căror purtători trăiesc adevărate traume datorită reacțiilor ilare pe care le provoacă în mediile în care se învârt? După cum atestă și Direcția Generală de Evidență Informatizată a Persoanei, în România există o listă lungă cu prenume ciudate, ca: Ministru, Poliția, Semafor, Lămâia, Ceapa etc., dar și cu nume de familie aidoma: Bucă, Nebunu, Mortu, Sulică, Găleată, Sarcină, Roadevin, Oasenegre, Jegu ș. a.m.d. "De când eram mic – ne-a povestit N. Sulică, din Constanța, în vârstă de 29 ani, am avut probleme din cauza numelui meu... special. Aproape toți mă luau în derâdere, iar mie nu-mi era deloc bine. Am tot insistat pe lângă părinți să-și schimbe numele de familie, dar nu le-a păsat niciodată de așa ceva. «Totul e cum pui accentul» - îmi spunea tata, iar mama era o fire practică, pe care o deranjau numai necazurile, boala, nicidecum numele. Drept consolare, țineam pe masă o listă lungă cu nume și mai ciudate ca al meu și mă gândeam că nu are importanță ce nume porți, ci felul cum îl porți. Problemele adevărate au apărut când m-am îndrăgostit prima dată. După ce m-am prezentat, fata s-a pus pe un râs nebun și mi-a propus să-mi schimb numele, dacă vreau să fim împreună. I-am întors spatele rapid, dar și următoarele fete din viața mea făceau mișto de numele meu. Mai grav este că acum mi-am găsit sufletul-pereche, o fată extraordinară, care m-a avertizat deja că n-o să poarte în veci acest nume. Chiar și viitoarea mea soacră a rămas șocată când m-am prefăcut că schimbarea numelui nu este prioritatea mea. Glumind, i-am spus că îi voi duce fata în America, dar n-a înghițit deloc gluma mea. Din prea multă mândrie, m-am prefăcut că nu-mi pasă de numele pe care-l port, dar va afla că sunt terorizat de el citind aceste rânduri." Soții își pot păstra numele dinaintea căsătoriei Chiar dacă în Codul Civil se stipulează că: „La încheierea căsătoriei, viitorii soți vor declara în fata delegatului de stare civilă numele pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie și că soții pot să-și păstreze numele lor dinaintea căsătoriei, să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite“, avatarurile lui N. Sulică n-au luat sfârșit pentru că prietena lui anticipează și traumele pe care le va provoca numele și viitorilor lor copii: „M-am documentat și am învățat pe dinafară pașii care trebuie urmați pentru schimbarea numelui, dar în sinea mea credeam că n-o să ajung până aici. În următoarele zile voi demara această acțiune, dar nu doar aceste formalități mă sperie, cât mai ales ceea ce va urma după aceea”. Nu suportă birocrația Deși abia așteaptă să-și vadă visul cu ochii, este de-a dreptul terorizat de ceea ce presupune acest demers: preschimbarea pe noul nume a tuturor actelor personale, precum buletin de identitate, pașaport, permis de conducere, acte de proprietate ale casei, documentele de împrumut în bancă și multe altele: „Toate astea iau foarte mult timp și bani, tocesc mulți nervi, dar nu pot să-mi risc viitorul doar pentru că mă declar învins de birocrație. Voi merge până la capăt, nu doar de dragul celei alături de care doresc să-mi întemeiez o familie, ci și al viitorilor mei copii, căci n-aș suporta să-mi vină acasă plângând că sunt bătaia de joc a tuturor”. Intuiește că tatăl lui o să se supere rău de tot, dar are senzația că va lua viața de la început, cu un nume nou și, mai ales, este convins că merită! Dumneavoastră, ce părere aveți, dragi cititori?