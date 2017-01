Cum să ne adresăm CEDO

CEDO poate fi sesizată numai după ce au fost epuizate, în prealabil, căile de apel și/sau recurs interne și numai în termen de 6 (șase) luni de la data la care dumneavoastră personal sau avocatul dumneavoastră ați luat cunoștință de ramânerea definitivă și/sau irevocabilă a hotărârii judecătorești interne. O plângere care nu respectă aceste condiții de admisibilitate nu va putea fi examinată de către Curte. „Am o hotărâre judecătorească de achitare definitivă. Din cauză că am stat la închisoare 60 de zile, nevinovat, cineva m-a sfătuit să mă adresez direct la CEDO, ca să primesc despăgubiri. Avocatul mi-a recomandat să am răbdare, să cerem mai întâi despăgubiri în România, iar dacă n-o să fim mulțumiți, atunci să apelăm la CEDO. Cine știe câți ani va mai dura acest proces, mai ales că este vorba de primit ceva bani de la stat! Am auzit și eu că la CEDO lucrurile merg repede și bine, față de cum merg în România și aș dori să știu dacă mă pot adresa acum. De asemenea, vreau să știu dacă mă pot adresa și în limba română? V-aș rămâne recunoscător dacă voi primi lămurile necesare. Vă mulțumesc anticipat mult de tot, A. Ionescu, din Constanța”. Sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instituție internațională, care poate fi sesizată cu plângeri de către persoanele care pretind că drepturile lor, prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, au fost violate - precizează consilierul juridic Carmen Dumitru. Convenția este un tratat internațional prin care numeroase state europene au căzut de acord să protejeze anumite drepturi fundamentale ale cetățenilor, prevăzute în Convenția însăși, precum și în protocoalele acesteia. - Curtea poate cerceta numai plângeri referitoare la violarea unuia sau a mai multor drepturi enumerate în Convenție și în protocoale. Ea nu este o instanță de apel împotriva instanțelor naționale și nu poate anula sau modifica deciziile lor, nici nu poate interveni direct în favoarea dumneavoastră pe lângă autoritatea de care vă plângeți. - Limbile oficiale în care vă puteți adresa, în scris, Curții, sunt franceza și engleza, dar puteți, de asemenea, scrie Grefei în limba oficială a oricărui stat care a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deci și în limba română. Cererea adresată Curții va trebui să cuprindă: 1. datele de identificare ale reclamantului sau ale reprezentantului său; 2. un scurt rezumat al faptelor de care doriți să vă plângeți, precum și al capetelor de cerere; 3. menționarea dreptului sau drepturilor garantate de Convenție care considerați că v-au fost încălcate; 4. indicarea remediilor juridice pe care le-ați exercitat; 5. lista deciziilor pronunțate, în cazul dumneavoastră, de către o autoritate publică, precizând, pentru fiecare decizie: data, conținutul (în mod sumar) și autoritatea care a pronunțat-o, precum și copiile xerox ale acestora. Cererea adresată Curții trebuie semnată personal de către reclamant sau de către un mandatar cu procură specială, ce va trebui, de asemenea, anexată prezentei cereri. Examinarea cererii este gratuită, iar Grefa vă va ține la curent, în scris, cu privire la stadiul dosarului. Coordonatele Curții Europene a Drepturilor Omului sunt: Monsieur le Greffier de la Cour europeennee des Droits de l’Homme, Conseil de l’Europe, F- 67075 STRASBOURG CEDEX.