Cum să fie un bun frate mai mare

În timpul sarcinii v-ați încurajat copilul să vă atingă burtica, i-ați cerut părerea asupra numelui sau a culorii din camera bebelușului. Însă acum, că bebelușul este prezent în viața familiei, este altceva. Este foarte important să-i repetați frățiorului mai mare că-l iubiți enorm de mult. Pentru a nu întâmpina probleme cu micuțul atunci când se va naște bebele, trebuie să vă luați măsuri de precauție. Spuneți-i, indiferent de vârsta pe care o are, că-l iubiți la fel de mult, că în inima unei mămici este foarte mult loc, că este o șansă pentru el să fie cel mai mare, cel independent și autonom. Evitați, pe cât posibil, să-i bulversați prea mult ritmul de viață și obiceiurile, de exemplu să-i schimbați camera. Poate așa nu va mai avea impresia că bebelușul îi fură locul. Nu-l transformați pe noul venit în centrul lumii, frățiorul lui mai mare s-ar putea simți exclus și s-ar putea izola de familie și prieteni chiar. Mai bine propuneți-i să vă ajute din când în când: să se ducă să aducă un scutec curat, să țină bebelușul în brațe câteva momente. Rezervați-vă timp doar pentru cel mare Nu reacționați urât dacă vă spune că nu-și iubește frățiorul sau surioara și nu o să-l iubească niciodată. Are dreptul și are dreptate să fie supărat. În schimb, nu-l lăsați să se manifeste agresiv cu bebelușul, trebuie să-l faceți să înțeleagă că există totuși limite pentru ranchiuna lui. Planificați-vă momente în care să fiți doar cu el, în care să vă jucați sau să ieșiți. Și dacă îl veți face să înțeleagă că bebelușul nu vă poate însoți pentru că este prea mic, el va deveni foarte mândru de statutul lui de frate mai mare. Repetați-i că locul său în inima dumneavoastră este unic și nu i-l va lua nimeni. Ca mămică puteți să apelați la un mic truc. Când aveți invitați obligați-i să cumpere cadouri pentru amândoi. Astfel cel mare nu va simți că se fac diferențe între el și frățior. Vă propunem și un mic joc: alocați un spațiu din casă pentru surprize. Acolo puneți cadouri pentru toată familia, indiferent de valoarea darului. Poate fi pus și un bol de mâncare. Din când în când spuneți-i copilului mai mare că frățiorul lui i-a pus în locul de cadouri un mic dar. Poate aprecia gestul și trece peste supărările care le-a cauzat noul venit.