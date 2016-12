Cum intră spionajul american în viaţa privată a cetăţeanului

Cum intră spionajul american în viața privată a cetățeanului

Ştire online publicată Miercuri, 12 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vastul program de supraveghere creat de către Guvernul Statelor Unite după atentatele de la 11 septembrie are la bază atât un puternic arsenal legislativ, cât și actori în domeniul informațiilor. Dezvăluirile publicate zilele trecute de cotidianul britanic The Guardian au arătat fața mai puțin văzută a spionajului SUA, care are acces la viețile private ale oamenilor în numele luptei împotriva terorismului.- National Security Agency (NSA), o organizație secretă creată în timpul Războiului Rece, colectează pe serverele sale miliarde de comunicații, efectuate atât în lume, cât și în Statele Unite, pe care le analizează cu ajutorul unor algoritmi, cu scopul de a identifica amenințări teroriste.- Federal Bureau of Investigation (FBI), poliția federală, ordonă și poate să confiște registre telefonice, ale e-mailurilor și conturilor bancare.- Foreign Intelligence Surveillance Act Court, un tribunal creat în cadrul legii FISA, emite și prelungește pentru o perioadă de trei luni mandate judiciare ce autorizează supravegherea conversațiilor telefonice, orginea, numărul și durata, dar nu și conținutul acestora, potrivit unor oficiali.- Serviciile americane de informații culeg și stochează pe servele lor miliarde de date, pe care le analizează doar atunci când există suspiciuni precise.- Prin programul lor PRISM, ele consultă în mod direct și în timp real e-mailuri, conversații telefonice, fotografii, înregistrări video pe site-urile Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple și PalTalk.- Programul BLARNEY recuperează semnături, adrese și alte date tehnice-cheie.- Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), promulgată de către Jim Carter în 1978, prevede procedurile de supraveghere în vederea culegerii de informații despre "puteri străine" sau "agenți de putere străini". Legea se aplică în primul rând americanilor sau străinilor care locuiesc în Statele Unite, suspectați de terorism sau spionaj. Legea a fost reaprobată în 2012 de către Barack Obama.- Communications Assistance for Law Enforcement Act (CALEA), promulgată în 1994 de către Bill Clinton, vizează operatori de telefonie și fabricanți de echipamente de telecomunicații care oferă oportunități de supraveghere. În 2005, în urma unui recurs formulat de către Departamentul Justiției, Agenția Federală pentru Comunicații (FCC) extinde aplicarea legii la Internet și cere ca firmele în domeniul Internetului să își deschidă rețelele pentru a permite interceptări, potrivit realitatea.net.