Cum funcţionează "MAŞINA" de spălat CREIERE a grupării Stat Islamic

Cum funcționează "MAȘINA" de spălat CREIERE a grupării Stat Islamic

Ştire online publicată Miercuri, 11 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicile aplicate prin care recruții devin fanatici perfecți pot fi mai bine cunoscute după apariția cărții ISIS: Inside the Army of Terror, scrise de Hassan Hassan, cercetător la Institutul Delma, și Michael Weiss, jurnalist la The Daily Beast.„În taberele de antrenament, noii recruți primesc o pregătire politică, militară cu o componentă de contraspionaj, dar mai ales inițierea în Sharia. Instruirea religioasă este unul dintre aspectele cele mai subestimate ale îndoctrinării, care explică încăpățânarea și loialitatea jihadiștilor din ISIS.” Jihadiștii sunt purificați de orice gândire seculară, completează evz.ro.„Mulți sunniți nu sunt de acord cu ideologia grupului, dar consideră că ISIS este singura care le poate asigura protecție. În regiune, șiiții sunt încerezători și simt că le bate vântul din pupa, în timp ce sunniții se simt amenințați și persecutați.”Uneori este nevoie de două săptămâni, alteori de o lună și în unele cazuri chiar de un an pentru ca un candidat să fie apreciat apt de a fi aruncat în luptă.„Nu este simplu, trebuie să ai răbdare”, își amintește un jihadist sirian intervievat de autori. „Mai întâi te pun la încercare. Stau de vorbă cu tine o perioadă. Îți verifică cunoștințele religioase (...) Îți vorbesc de regimul Nusayrilor (termen peiorativ prin sunt desemnați Alauiții, tribul din care provine Bashar Al-Assad - n.r.) dar și de Armata Siriană Liberă și de toate grupurile care se află în eroare.”