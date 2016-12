Cum explicăm copiilor pornografia?

Copiii sunt bombardați din zi în zi cu tot mai multe informații despre sex. Oricât ne-am ascunde și am încerca să îi ferim, tot există șanse mari ca ei să găsească fie pe Internet, la televizor, în reviste imagini cu un conținut sexual explicit. În cazul în care ați pierdut deja câteva lecții de sexologie cu copilul dumneavoastră, întrebați-l ce știe și asumați-vă faptul de a nu fi fost primului profesor de educație sexuală. Spre exemplu, suplimentele TV ale ziarelor „Libertatea” și „Click” conțin pe coperta trei imagini explicite despre sex, însoțite și de adresele de Internet porno. Suplimentul TV nu este comercializat în folie, și nici nu conține avertismente de genul „Interzis minorilor”. Imaginile sunt bruiate cu avertismente „+18” doar în dreptul organelor sexuale, fapt care însă nu diluează cu nimic mesajul sexual. Este un ghid de care se folosește toată familia timp de o săptămână. Sunt mari șansele ca revista să ajungă și pe mâinile copiilor. Ce le explicăm atunci când ne întreabă: „Ce fac ăștia trei?”, „Ce-i face lui nenea?”. Psihopedagogul Leni Burlacu ne-a spus că acesta este un motiv să-i vorbim copilului despre diferențele dintre băieți și fete, despre cum vin copiii pe lume. Dacă deja ați trecut de această fază vă va fi mult mai ușor să-i răspundeți punctual la întrebare. „Puteți să le spuneți în ce scop sunt făcute aceste filme, că protagoniștii filmului sunt plătiți, detalii legate de adevărul acestor produse comerciale”, ne-a spus specialistul. Copiii nu pot fi păcăliți În cazul în care copilul vede trei persoane implicate în actul sexual, îi puteți spune: „Unele persoane preferă să facă sex așa, asta nefiind varianta normală când două persoane se iubesc. Dacă două persoane se iubesc nu au nevoie de astfel de stimulente false pentru a face sex. Și puteți sublinia că, în familie, relațiile intime se petrec doar între mamă și tată și nu apare și o a treia persoană”, ne spune psihopedagogul. Dacă ați pierdut deja câteva lecții de sexologie cu copilul dumneavoastră întrebați-l ce știe și asumați-vă faptul de a nu fi fost primul lui profesor de educație sexuală. Din momentul în care copilul observă că există diferențe fizice între fetițe și băieți începe să devină curios. Chiar dacă nu are la îndemână informațiile, va găsi orice modalitate de a-și satisface această curiozitate. De aceea, spune psihopedagogul, este recomandat ca educația sexuală să înceapă cât mai timpuriu, în jurul vârstei de trei ani. Astfel, deveniți persoana de încredere în legătură cu acest subiect. Începeți cu învățarea părților anatomice ale fetiței și ale băiețelului pe înțelesul copilului și spuneți-i cum vin bebelușii pe lume. O să fiți surprinși de logica pe care o au și că nu pot fi păcăliți. Dacă încercați să îi spuneți o poveste cu barza care aduce copilul nu va înțelege decât că nu poate afla răspuns la această întrebare de la dumneavoastră și va deveni și mai interesat, chiar dacă pare că nu mai este. „Cum ajunge celula de la mamă la tată?” Aici ține foarte mult și de naturalețea pe care o aveți când îi spuneți astfel de lucruri. E drept că, din cauza unor tipare comportamentale pe care le-am însușit la rândul nostru, nu avem o lejeritate în a discuta despre asta. De aceea este un mare decalaj între modul în care au fost educați cei ce sunt astăzi părinți și ceea ce oferă societatea de acum copiilor lor. „Încercând să explic cum se fac copiii, am spus că tatăl pune o sămânță în burtica mamei, celulele mamei se unesc cu celulele tatălui și astfel se dezvoltă o nouă viață. Întrebarea copilului a fost: «Bine, bine asta știu dar CUM ajunge celula de la tata la mama»? Vedeți că nu putem minți și nici ocoli răspunsurile de aceea este mai bine să spunem noi cum anume, făcând o descriere scurtă, clară, pe un ton firesc la vârste mai mici folosind chiar verbul «a se uni»“, ne mărturisește psihopedagogul. Este greu de spus care ar fi formula de exprimare cea mai potrivită pentru fiecare vârstă, însă ar trebui să vină în mod natural de la părinte și să se plieze pe capacitatea copilului de înțelegere. Încă ceva: nu uitați să îl învățați pe copil de mic că are control asupra corpului său și nimeni nu are voie să-i facă ceva împotriva voinței lui.