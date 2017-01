Maxima zilei: „Nu simțim deplinătatea sănătății cum simțim cea mai neînsemnată dintre boli”. (Montaigne)

Cum alegem metoda contraceptivă (I)

Miercuri, 09 Iulie 2008

Campania națională „Dragoste fără griji”, inițiată de Societatea de educație Contraceptivă și Sexuală” (SECS) este menită să ofere femeilor între 15 și 45 ani acces la informații corecte și utile legate de contracepția modernă și sănătatea vieții sexuale. Alegerea unei metode contraceptive potrivite presupune să iei în considerare o mulțime de factori, dat fiind că nu există o metodă contraceptivă ideală. Trebuie să ții cont de situația materială în care te afli și de tipul de relație în care ești implicată. Vârsta și starea de sănătate sunt factori importanți în luarea unei decizii privind sănătatea vieții tale sexuale. Există anumite condiții fizice sau boli care nu permit sau în cadrul cărora nu se recomandă folosirea anumitor metode contraceptive. Înainte de consultație, fii pregătită să răspunzi la întrebări ce privesc istoricul tău medical, antecedentele tale medicale sau cele ale familiei tale, precum și cele ale partenerului tău. Metodele hormonale Există mai multe tipuri de metode contraceptive hor-monale. Unele contraceptive conțin o combinație de estrogen și progestagen și acționează prin împiedicarea eliminării lunare a ovulului. Alte metode conțin numai progestagen și acționează în principal prin îngroșarea mucusului de intrarea în uter și modificarea mucoasei acestuia. La unele femei, pot împiedica și ovulația. Anumite contraceptive hormonale nu sunt recomandate femeilor care au anumite particularități fizice (spre exemplu, dacă ai peste 35 de ani și fumezi). Avantaje Metodele hormonale reprezintă cea mai eficientă metodă de pro-tecție împotriva sarcinii nedorite. Asigură o contracepție reversibilă: odată ce întrerupe folosirea lor, femeia poate rămâne însărcinată. Dezavantaje Nu protejează împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS). Pilula combinată Folosită corect, are eficiență foarte ridicată (99,7 %). Pilula combinată conține estrogen și progestagen. Sunt disponibile diferite tipuri de pilule combinate. Beneficii suplimentare: menstruații regulate, dureri menstruale reduse sau inexistente, menstruații mai puțin abundente și mai scurte, reducerea intensității sindromului premenstrual și un efect pozitiv asupra pielii și părului. Reduc riscul apariției cancerului ovarian și a cancerului uterin și implică o frecvență mai redusă a tumorilor mamare benigne. Fertilitatea revine rapid la normal după întreruperea administrării pilulelor. Efecte secundare posibile: schimbări de dispoziție, modificări ale apetitului sexual, dureri de cap, senzație de balonare sau sângerări. Variază de la caz la caz. Pilula cu progestagen („minipilula”) Folosită corect, are o eficiență de 99,6 %. Conține numai progestagen și este recomandată numai femeilor care nu pot tolera estrogenul. Poate fi folosită și în perioada alăptării pentru că nu influențează secreția laptelui matern. Trebuie luată în fiecare zi la aceeași oră, în caz contrar nu are efect. Întârzierea luării pilulei nu trebuie să depășească trei ore. Efecte secundare posibile: sângerări neregulate, pătarea pielii, senzație de tensiune în sâni, balonare și dureri. Aceste efecte dispar cu timpul. Andreea IACOB