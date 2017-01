Culorile preferate îţi spun de ce afecţiune suferi

Culorile preferate îți spun de ce afecțiune suferi

Culorile pot influența energia pe care o are corpul nostru. Pot ajuta la înlăturarea emoțiilor și energiilor negative și la restabilirea echilibrului. Fiecare culoare este asociată cu un centru de energie diferit. Roșu Roșul este o culoare vibrantă care stimulează, însă folosit în exces poate cauza manie. Persoanele care au tensiunea sangvină ridicată sau care suferă de anxietate ar trebui să evite să poarte prea mult roșu. Culoarea poate fi folosită în mod terapeutic pentru tensiune mică, inactivitate și impotență. Galben Galbenul este asociat cu plexul solar. Un dezechilibru al plexului solar se poate manifesta sub formă de frică, teamă de viitor, introvertire sau probleme de preluare a controlului, culoarea putând ajuta la restabilirea echilibrului. Galbenul este asociat cu intelectul și cu procesele mentale. Poate fi folosit terapeutic pentru persoane cu artrită reumatică sau osteoporoză datorită legăturii vibrante pe care o are cu metabolismul calciului. Pe lângă sistemul metabolic, plexul solar afectează și sistemul digestiv și are legătură și cu ochii. Portocaliu Portocaliul poate stimula sistemul respiratoriu și sistemul nervos și poate aduce fericire, astfel culoarea devenind utilă pentru depresii și melancolie. Este asociat cu o chakra sacrală, astfel că va fi de folos pentru rinichi și sistemul urinar. Chakra sacrală are, de asemenea, legătură cu glandele suprarenale, astfel că portocaliul poate ajuta la echilibrarea oboselii rezultata din stres cronic sau prea multă muncă. Verde Verdele este o culoare care poate ajuta în echilibrarea corpului, la purificare și curățare. Turcoaz Turcoazul este asociat cu chakra gâtului și este responsabil pentru întărirea sistemului imunitar împotriva bolilor. Turcoazul poate avea un efect antiinflamator, calmează și întărește vocea și poate ajuta la îmbunătățirea exprimării orale. Albastru Albastrul este o culoare foarte calmă și liniștitoare. Poate ajuta la echilibrarea energiei atunci când aveți o presiune mare a sângelui, migrene, astm, nerăbdare și iritare a pielii. Este o culoare protectoare care vă ajută în momente grele prin întărirea intuiției și a viziunii. Mov Movul este asociat cu spiritualitatea, fiind legat de chakra capului. Poate ajuta atunci când este dorită o transformare personală și poate aduce mai mult respect de sine și înțelepciune, un aspect vital al autovindecării.