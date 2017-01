Cuget Liber şi-a făcut pagină pe Facebook

Cuget Liber și-a făcut pagină pe Facebook

Potrivit lui Brăduț Ulmanu, autorul blogului JurnalismOnline.ro, „numărul utilizatorilor din România ai rețelei de socializare online Facebook a crescut abrupt în ultimele luni, dar este încă mic în comparație cu vecinii europeni”. Prezența din ce în ce mai mare a concetățenilor noștri pe Facebook.com ne-a determinat să realizăm o pagină în această rețea, accesibilă la http://www.facebook.com/pages/Cuget-Liber-Constanta/46506316522. Astfel, cotidianul nostru devine una din primele publicații românești care înțelege importanța crescândă a rețelelor sociale și își face simțită prezența în acest mediu. Zilnic, pe pagina Cuget Liber de pe Facebook sunt publicate cele mai importante titluri ale cotidianului nostru, precum și materialele de opinie semnate de ziariștii Cuget Liber. În plus, tot aici pot fi găsite in-stantanee realizate de fotoreporterii Cuget Liber și conținut media. Pagina Cugetului de pe Facebook propune și un forum de discuții pe marginea subiectelor la zi. 65.000 de utilizatori din România Conform analizei efectuate de Ulmanu, „în numai cinci luni, între 1 octombrie 2008 și 1 februarie 2009, numărul de utilizatori ai Facebook din România a crescut de peste șase ori, de la circa 10.000 la aproape 65.000". Evident, suma utilizatorilor români este infimă dacă o comparăm cu, de exemplu, Franța, care se laudă cu peste 7,5 milioane de utilizatori, sau chiar Turcia – 8,1 milioane utilizatori! Mass-media occidentală a înțeles de mult că rețelele sociale cum ar fi Facebook, Twitter, MySpace ș.a. reprezintă fronturi largi de lucru, așa că majoritatea ziarelor, televiziunilor și radiourilor din SUA și Europa de Vest folosesc aceste rețele. De exemplu, pagina The New York Times de pe Facebook are 362.679 fani, CNN – 103.249 fani, BBC – 28.146 fani. De la noi, Academia Cațavencu și-a creat atât un profil de utilizator, cât și o pagină pe Facebook, în vreme ce portalul HotNews.ro este înscris ca utilizator.