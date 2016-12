Ctitorul şi fostul paroh al bisericii „Naşterii Maicii Domnului”, din Eforie Nord, vor biserică particulară

Scandal în Casa Domnului

Ctitorul și fostul paroh al bisericii „Nașterii Maicii Domnului”, din Eforie Nord, vor biserică particulară

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Biserica ce poartă hramul „Nașterii Maicii Domnului”, din Eforie Nord, stă pe un butoi cu pulbere. Neînțelegerile au ieșit la iveală în ultimele săptămâni, când Arhiepiscopia Tomisului a luat decizia de a-l demite pe preotul paroh Vasile Guriță, cel care a pus umărul la ridicarea bisericii. Nemulțumit este și ctitorul bisericii, respectiv Florentin Leica, un român ce a trăit 20 de ani în America, și care a ridicat, pe banii lui, așezământul respectiv, care l-a costat aproximativ 500.000 de dolari (la valoarea din 2001). Cei doi acuză acum Arhiepiscopia că, din motive inventate, l-a dat afară pe parohul Guriță și vrea să pună mâna pe biserică, pentru a o da altui preot mai „cu trecere” la șeful Arhiepiscopiei. Vineri, în fața bisericii era postată o mașină a unei firme de pază, ai cărei agenți urmăreau atenți tot ce se petrecea în jur. Deși atmosfera părea liniștită, era evident că cineva se aștepta la ce-i mai rău. Florentin Leica ne-a povestit că, pentru el, a fost o întâmplare că a ajuns să construiască biserica respectivă. „Întâmplarea a făcut să mă stabilesc în Eforie Nord. L-am cunoscut pe preotul paroh Guriță în 2001, când m-a rugat să îl ajut. M-am consultat cu familia și am hotărât să construiesc biserica. În șapte luni a fost gata. Am făcut asta din dragoste pentru Dumnezeu” - ne-a spus Leica, cu tonul unui om dezamăgit. Acum, este dezarmat că, din motive pe care nu le înțelege, un om care s-a străduit și a trudit pentru ridicarea bisericii este înlăturat. Ctitorul a sărit în apărarea parohului și, considerând că biserica este a lui, spunând că „poate dovedi cu acte” acest lucru, își vrea „investiția” înapoi… „Nu m-am gândit că voi ajunge vreodată în situația asta, dar când văd atâta nedreptate nu pot să nu mă revolt!” - spune Leica. Acum, ctitorul vrea ca biserica pe care el a construit-o să se desprindă de Arhiepiscopie și să fie independentă, iar preotul Guriță să slujească în continuare la biserica din Eforie Nord, fără ca cineva să-l mai supere. Arhiepiscopia spune că parohul a călcat strâmb Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, preotul Eugen Tănăsescu, spune că nici nu se pune problema ca biserica ce poartă hramul „Nașterii Maicii Domnului”, din Eforie Nord, să fie a altcuiva decât a Arhiepiscopiei Tomisului și că, respectivul ctitor, dacă a făcut construcția a făcut-o pentru Biserică și credincioși, odată cu sfințirea ei („Tomosul de sfințire”), aceasta trecând în proprietatea Arhiepiscopiei. În ceea ce privește înlăturarea parohului Vasile Guriță, preotul Eugen Tănăsescu ne-a declarat că au existat mai multe motive care au dus la demiterea lui din funcția de paroh. Este vorba de faptul că, în urma unor controale interne, parohul nu ar fi putut justifica suma de 500 de milioane de lei vechi, primită de la Consiliul Local Eforie. Al doilea motiv a constat în faptul că, în repetate rânduri, a încălcat orânduiala privind magazinul bisericii - în sensul că nu toată marfa ar fi aparținut Bisericii. Un ultim motiv, și cel mai important din punctul de vedere al Arhiepiscopiei, a fost nesupunerea față de ierarh, care a constat în faptul că, în mod repetat, patriarhul Guriță a fost chemat să se justifice, dar el nu a venit. „Teodosie m-a amenințat că mă dă afară!” Vineri, preotul Vasile Guriță ne-a spus că toate aceste motive au fost inventate și că acuzele sunt doar niște minciuni. „Încă de la început (n.r. – de la ridicarea bisericii) Teodosie m-a amenințat că mă dă afară de aici. Capela de lângă biserica de astăzi a fost construită și din banii mei personali, iar domnul Leica a făcut ceea ce Arhiepiscopia se chinuia de șapte ani, să ridice această biserică” - ne-a declarat parohul „renegat”. Cât privește motivele invocate de Arhiepiscopie, el le-a contracarat pe toate. „Cei de la Arhiepiscopie nu au găsit nimic în neregulă când au venit în control și nici nu am fost chemat să dau socoteală. Eu am toate actele în regulă. Mai mult, controlul l-au făcut în lipsa mea, și au socotit doar după niște acte. Toate sunt minciuni, Eu pot proba cu acte” - a spus preotul Guriță, care a continuat: „Totul are un substrat politic. Unul dintre fiii mei este membru PD-L. Este și o răzbunare politică… Toate sunt înscenări, nu știu cum să scape de noi!” Va ieși cu scandal? Una peste alta, ieri, Arhiepiscopia Tomisului a anunțat că, sâmbătă, 13 decembrie, la ora 7, Înaltpreasfințitul Teodosie Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din parohia Eforie Nord II și va hirotoni drept preot pe diaconul Valentin Dumitrel, pe seama parohiei Pecineaga, și ierodiacon pe monahul Cleopa, viețuitor al Catedralei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, din Constanța. Este de așteptat ca venirea IPS-ului să încingă, astăzi, spiritele la Eforie Nord, mai ales că Florentin Leica este hotărât să își recupereze banii pe care i-a dat la construcția bisericii, dar la valoarea lor de azi, respectiv un milion și jumătate de dolari, și a demarat deja proceduri penale și civile împotriva acelora pe care îi consideră vinovați de această situație. Vom reveni cu amănunte.