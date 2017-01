Destăinuirile unei emigrante din Constanța

Cronică de peste Atlantic (XVII)

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Foileton de Gabriela S. Rol pasiv sau agresiv? În conversația pe acest subiect cu colegii din birou, am fost cam toți de acord cu următoarele observa-ții, (în discuție au fost dezbătute numai ideile legate de americanii de origine europeană și de europeni; alte națiuni au fost excluse): // Femeile americance preferă să fie cele care fac primul pas într-o relație. Ele vor să își aleagă partenerul pe placul lor. // Bărbații americani, total opuși femeilor, sunt extrem de pasivi, comportându-se jovial și dând șansa femeilor să inițieze o conversație, sau orice altceva doresc ele. Ei gătesc, spală, fac curat, au grijă de copii, ca să atragă admirația și respectul sexului opus. // Femeile europene, pe de altă parte, sunt exact opusul americancelor: ele acordă bărbaților oportunitatea de a face prima mișcare, și chiar consideră înjositor de partea unei femei să abordeze un bărbat cu îndrăzneală. Însă ele cheltuiesc mult mai mult timp și energie în felul cum arată când ies pe stradă, la serviciu și la ocazii, în general. Ele trebuie să fie cele mai distinse din încăpere ca să atragă ce bărbat doresc. // Bărbații europeni sunt agresivi, aproape fără scrupule deseori. Atunci când sunt atrași de o femeie, fie ea mult mai tânără sau mai în vârstă, căsătorită sau cu partener, nu le stă nici muntele Everest în cale. Ei au acea tendință să acapareze ce este posibil, dar, mai ales, ce este imposibil să le aparțină. Având în vedere detaliile descrise mai sus, plus încă multe altele la fel de importante și care nu au loc în acest articol, întrebarea rămâne aceeași, și din păcate sau poate că din fericire, dispunem de „free will” (libertatea de a decide). În final, trebuie să avem puterea să ne uităm la propria reflexie din oglindă, la sfârșitul zilei sau al vieții, și să rostim pentru noi înșine: da, am făcut alegerea potrivită, pentru mine, dar nu numai pentru mine, implicit fiind faptul că decizia mea are urmări irevocabile și definitorii în viitorul copiilor mei, al generațiilor ce vor urma. Va urma (Foiletonul Gabrielei S. poate fi citit în edițiile de week-end și de luni ale ziarului „Cuget Liber”)