Criza mută de la gunoi la service PC-urile şi televizoarele stricate

Criza mută de la gunoi la service PC-urile și televizoarele stricate

Criza financiară nu modifică drastic activitatea firmelor locale din servicii. În unele cazuri, „zgârcenia” de criză a constănțenilor a reușit chiar să ridice puțin nivelul afacerilor. Este vorba de atelierele de reparații de televizoare, radiouri, încălțăminte, mașini sau calculatoare. „Deocamdată e prea devreme să fac un pronostic pentru 2009. Acum ne aflăm în expectativă. Avem o bază de clienți, cu care colaborăm, nu sunt probleme mari”, spune Adrian Costin, managerul unei firme locale de reparații și întreținere a PC-urilor și a multifuncționalelor de office. Pentru IMM-uri, serviciile de întreținere a părții de birotică sunt extrem de comune. Exter-nalizarea acestei activități este mai ieftină decât păstrarea unor angajați pe aceste posturi. În plus, reparația unui PC, spre exemplu, costă întotdeauna mai puțin decât înlocuirea sa. Este o filozofie pe care nu numai patronii au învățat-o în 2009, ci și restul constănțenilor. „Înainte de criză, cererea pentru produsele IT era foarte ridicată, datorită prețurilor mici practicate de retaileri. În consecință, oamenii preferau întotdeauna să cumpere produse noi. Acum, înregistrăm o creștere substanțială pe partea de service. Oamenii țin de ce au, preferă să le repare”, spune Bogdan Brene, angajatul unei firme locale de calculatoare. Deși cei mai mulți manageri nu sunt la zi cu ultimele informații referitoare la bugetul de stat pe 2009, ei consideră că neimpozitarea profitului reinvestit (măsură care va fi adoptată din trimestrul al doilea) va duce la dezvoltarea segmentului de servicii. „Chiar la începutul anului am demarat mai multe lucrări de reparații și investiții. Cereri nu sunt foarte multe în această perioadă, dar important este că sunt. Ideal ar fi să avem un sezon estival lung, în special dacă hotelurile se vor deschide mai devreme decât în 2008", spune managerul unei spălătorii ecologice din Constanța. Două alte măsuri ale guvernului Boc pot ajuta micii întreprinzători: capitalizarea fondului de contragarantare a creditelor pentru IMM-uri și accelerarea procedurilor de contractare a fondurilor structurale. Reinvestindu-și în liniște profitul și putând ajunge ușor la finanțări de dimensiuni mici și medii, IMM-urile din acest sector au șansa de a se diferenția de concurență, în timp de criză.