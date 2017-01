Sfatul psihologului

Criza în cuplu (I)

„Înainte să ne căsătorim, totul era numai lapte și miere! Discutam orice, eram atenți unul cu celălalt, eram cei mai buni prieteni, nu ne certam niciodată. Căsnicia a schimbat totul. Parcă nu mai suntem noi, am devenit mai irascibili, mai plictisiți unul de celălalt. Petrecem destul de puțin timp împreună și atunci ne certăm“ - sunt cuvintele care sintetizează, în foarte multe dintre cazuri, situația cuplului modern, după câțiva ani de căsnicie. Ce facem dacă, după ani buni de conviețuire, ajungem în momentul de criză? În cele mai multe dintre cazuri, comunicarea este perfectă la începutul relației, atunci când iubirea este idilică. Pe parcurs, însă, laptele și mierea se transformă în venin. Comunicarea devine deficitară, ceea ce creează premisele izbucnirii unui război conjugal. Multe cupluri se căsătoresc gândindu-se că, într-o căsnicie, iubirea e tot ce contează și că restul vine de la sine. Specialiștii susțin contrariul. Camelia Gheorghe, psiholog și psihoterapeut, ne-a explicat: „Cu cât cei doi se iubesc mai mult unul pe celălalt, cu atât mai înalte sunt așteptările ca totul să fie un succes și cu atât mai mare este potențialul pentru ofense și neînțelegeri. Există foarte multe cupluri care nu știu să-și rezolve problemele decât discutându-le. Dar, dacă există înțelegeri greșite, frustrări ascunse și mesaje indirecte, discuțiile nu vor rezolva problema. Continuarea discuțiilor nu va face altceva decât să dea ocazia la și mai multă confuzie, care îi va face pe cei doi să se închidă în spatele unui zid. Fără să-și dea seama, ei se vor angaja într-un joc al necăjirii reciproce“. Fiecare dintre cei doi poate să exprime ceea ce vrea să spună. Camelia Gheorghe spune că, în cazul în care cei doi își vor concentra atenția asupra cuvintelor pentru a-și da seama ce anume a generat o criză, nu va aduce cu sine niciun rezultat. „Adevăratul vinovat se află, cel mai probabil, în limbajul corporal, în tonul vocii, în aluziile neexprimate, în supoziții, în sensul figurat atașat cuvintelor sau în resentimentele rămase din experiențele trecute“, explică psihoterapeutul. Evitați replicile „ucigașe“! Psihoterapeutul spune că o mare parte a discuțiilor zilnice presupune emiterea unor mesaje descrise drept „vorbire ucigașă”. Camelia Gheorghe spune că mesajele de acest gen în mod sigur îl vor aduce pe partener în situația de a vrea să plece de acasă. Iată câteva exemple: - Îi dai mereu soluții - tu, care știi totul, îți încarci până la refuz discursul cu ordine, directive și porunci. - Îi faci morală - „mai bine ai..”, „ar fi cazul să...”, „ trebuia tu să faci...”etc. - Îl (o) ridiculizezi - „ Nu-i o idee rea, având în vedere că vine din partea ta”, - Îl (o) înveți cum să se poarte de față cu ceilalți: „Dragă, nu ar trebui să ne purtăm așa în pu- blic!” - Îl (o) pui în situații jenante în fața prietenilor - ai grijă să-i spui cât este de nepriceput(ă), de bătut(ă) în cap sau de neglijent(ă) în fața musafirilor. - Îi corectezi orice greșeală imediat ce este făcută, mai ales în fața musafirilor - Tragi concluzii pripite - dacă celălalt spune ceva tu ai grijă să-i arăți imediat că ai înțeles unde vrea să bată. - Schimbi subiectul discuției și „ai grijă” ca acest lucru să se întâmple înainte de a atinge un nivel de comunicare mai profund, sau un subiect important pentru voi. Specialistul spune că, pentru a evita o criză în cuplu, acest gen de replici trebuie, cu orice preț, să fie evitate. „Vă veți simți mai apropiați unul de celălalt atunci când nu veți mai avea de luptat cu rămășițele jignirilor acumulate de pe urma comunicărilor cri-minale”, ne sfătuiește psihote-rapeutul. Tăcerea ucide Tăcerea conține cel mai ucigător mesaj, în opinia specialiștilor, pentru că această atitudine are un efect mai puternic în blocarea co-municării decât orice alt mesaj. „Atât bărbații, cât și femeile folosesc tratamentul tăcerii, dar, de obicei, fac acest lucru în moduri diferite. Un bărbat tace atunci când în interiorul lui clocotesc emoții puternice, precum mânia sau teama. O femeie folosește tăcerea pentru a se răzbuna pentru vreo nedreptate care i s-a făcut, sau atunci când atinge pragul totalei disperări. Tratamentul tăcerii poate fi aplicat pentru că cineva a refuzat recent să te asculte sau pentru că te-a jignit mai demult. Unii recurg la tăcere de dragul copiilor. Această „îmbuteliere” a emoțiilor are efectele ei distrugătoare, atât din punct de vedere psihic, cât și din punct de vedere mental și spiritual”, explică psihoterapeutul. Psihologii spun că bărbații tac, de cele mai multe ori, pentru că preferă mai degrabă să acționeze decât să vorbească. Alții sunt atât de dogmatici și de autoritari încât refuză orice discuție și dau doar edicte, iar alții refuză să discute lucrurile pe care ei le consideră ca fiind „lipsite de importanță”. Foarte importante sunt mesajele non-verbale. Poți să transmiți mesaje puternice fără ca măcar să deschizi gura: degetul îndreptat acuzator către celălalt, rotirea ochilor sau o privire pătrunzătoare. Alte mesaje pline de putere sunt transmise dacă îți ții mâinile încrucișate peste piept, dacă stai cu mâinile pe șolduri și cu picioarele îndepărtate sau dacă pleci în timpul unei conversații. „A evita contactul vizual, a nu răspunde atunci când ți se vorbește, a te trage înapoi atunci când ești atins și încă o multitudine de atitudini non-verbale, toate acestea vorbesc mai tare decât cuvintele. Fiecare în sine are o putere ucigătoare“, spune Camelia Gheorghe.