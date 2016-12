Criza financiară lasă marinarii români fără salarii

Efectele crizei financiare și economice se fac resimțite tot mai puternic în shipping-ul internațional. Schimburile de mărfuri între statele lumii au început să se diminueze cu procente semnificative și, ca urmare, numeroase companii își trag o parte din nave pe dreapta. Tarifele de transport au luat-o la vale și, în aceeași măsură, scad veniturile armatorilor și operatorilor de nave. Istoria se repetă Tot mai multe companii de shipping au probleme financiare, mai cu seamă cele ce s-au aventurat să lanseze programe de investiții mizând pe creșterea economică. Astăzi, băncile finanțatoare stopează nu doar împrumuturile pentru nave noi, ci și creditele de lucru ori pentru reparații. Grav este că unele companii au intrat în incapacitate de plată. Nu mai pot achita cheltuielile portuare, combustibilul, apa și alimentele pentru echipaje, salariile navigatorilor. Drept urmare, navele sunt scoase la mezat, iar marinarii sunt nevoiți să-și recupereze banii cu sprijinul justiției și al executorilor judecătorești. Situația este similară celei de la sfârșitul anilor Ž90, când shipping-ul mondial, mai cu seamă cel românesc, s-a confruntat cu una dintre cele mai puternice crize. Pe atunci, sute de navigatori români de pe navele companiilor autohtone și străine rămâneau neplătiți s-au erau abandonați, cu nave cu tot, prin diferite porturi ale lumii, fără alimente, apă și combustibil, fără asistență medicală. Reținute de creditori Zece navigatori români, care muncesc pe navele Ital Ro-Ro One, Ital Ro-Ro Two și Ital Ro-Ro Three, apaținând companiei Puglia Navigation, nu și-au primit salariile de două luni, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. Ital Ro-Ro One se află în Franța, în portul Toulon, Ro-Ro Two în Italia, la Augusta, iar Ital Ro-Ro Three, în portul Genoua. Navele sunt reținute din cauza problemelor financiare ale armatorului și este posibil să fie scoase la vânzare pentru recuperarea creanțelor. Deja s-au deschis acțiuni în justiție împotriva navelor aflate în porturile italiene. În cazul lui Ital Ro-Ro One, situația este neclară, dar există informații că vaporul va rămâne, curând, fără combustibil. Sindicatul Navigatorilor din Italia se ocupă de recuperarea banilor datorați de armator celor trei echipaje, inclusiv de salariile marinarilor români. SLN este în contact cu această organizație și urmărește soluționarea cazului.