Criza este o provocare pentru mintea agenţilor economici

Criza este o provocare pentru mintea agenților economici

IMM-urile sunt cele mai afectate în perioadă de criză, însă planificarea atentă a activității poate salva firma de la faliment. „Criza este o provocare pentru minte”, a declarat un angajat al unei astfel de societăți din Constanța Marius Ivașcu. „PPP Multiserv SRL” este o firmă cu doar trei angajați, din Constanța, înființată în 2003 și care are ca principal obiect de activitate, managementul resurselor umane. „Începutul este cel mai greu, în acest domeniu. Odată ce oamenii încep să te cunoască și faci o treabă bună pentru ei, aceștia vor continua să apeleze la serviciile tale și în vreme de criză”, a declarat Marin Petrescu, administratorul societății. „Mentalitatea este principala problemă la noi. În general, patronul român caută să cheltuiască cât mai puțin pe serviciile anexe și conexe, precum elaborarea sau modificarea contractelor, a fișelor postului sau a declarațiilor de asigurare socială și de sănătate, în cadrul unei firme. De obicei, aceștia dau toată munca ce ține de resursele umane contabililor sau economiștilor societăților. Însă, în momentul în care doresc să nu mai aibă pe cap problemele cu legalitatea contractelor, apelează la o astfel de societate de resurse umane. În final, patronii vor pune reducerea cheltuielilor prin renunțarea la aceste servicii, pe ultimele locuri”, a precizat Marin Petrescu. În prezent, societatea prestează serviciile de management al resurselor umane, la 25 de societăți constănțene. Viitorul sună bine, pentru administratorul societății și consideră că în 2009, va reuși să mai atragă pe puțin încă zece societăți, în plus față de menținerea contactului cu cele 25. Pe lângă resursele umane, firma se mai ocupă și de traducerea documentelor oficiale, prin Cătălina Ivașcu. „Nu este o muncă ușoară, trebuie să fi concentrat tot timpul, pentru a nu face greșeli, care te pot costa extrem de scump. Meseria de traducător este o documentare continuă. Dacă un client de-al firmei instalează un echipament pe baza unor documente traduse incorect și ansamblul explodează, poți fi dat foarte ușor în judecată”, a explicat Cătălina Ivașcu. Pentru aceștia, criza nu este văzută ca un prilej de a se plânge, sau de a arăta cu degetul. „Criza este o provocare pentru agenții economici de pe piață. Dacă gândești în perspectivă și ai soluții pentru problemele apărute, vei putea supraviețui și în aceste momente. Când nu ai soluții, ești în criză! Și în perioada de recesiune există un echilibru pe piață. Sigur, vor exista societăți care vor falimenta, însă în favoarea altora care se vor menține sau chiar vor prospera. Noi nu ne confruntăm cu criza. Am avut și vom mai avea luni mai bune și mai puțin bune, însă în final vom fi peste linia de plutire”, a mai declarat Marius Ivașcu, responsabilul IT al firmei.