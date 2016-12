Criza economică şi migraţia lucrătorilor fac victime în industria navală

Criza economică și migrația lucrătorilor fac victime în industria navală

Criza economică face să cadă primul cap „încoronat”, în industria navală românească. Gelu Stan, actualul director general al șantierului naval „Damen Shipyards Galați“, urmează să predea funcția la întoarcerea din concediul de odihnă. Lovitura de trăsnet Știrea a căzut ca un trăsnet. Gelu Stan nu este fitecine. El deține și funcția de director general executiv al Asociației Naționale a Constructorilor de Nave (ANCONAV), fapt ce spune multe despre prestigiul de care se bucură în rândul constructorilor navali din țara noastră. La cei 52 de ani ai săi, Gelu Stan are o experiență de 26 de ani în shipbuilding, Ce să mai vorbim de cea adunată în cei 20 de ani cât a ocupat diferite funcții de conducere: șef de secție, inginer șef, director tehnic și director general. Lumea constructorilor navali s-a întrebat: de ce? Compania gălățeană este cunoscută ca fiind unul dintre cele mai profitabile șantiere navale din România. Apusul performanței Timp de 31 de ani, deci și înainte de privatizare, compania a avut rezultate pozitive. Evoluția profitului brut a fost următoarea: 1999 - 10.817.251,5 dolari, 2000 – 15.021.739,35 dolari, 2001 – 9.074.914,31 dolari, 2002 – 3.990.992,70 dolari, 2003 - 11.545.347,77 dolari, 2004 – 12.329.097,19 dolari, 2005 – 7.429.233,27 dolari, 2006 – 13.867.719,83 dolari. În schimb, anul financiar 2007 a fost închis cu o pierdere de 11,6 milioane de dolari. La vremea respec-tivă, conducerea companiei a explicat contra-performanța prin diferența negativă de curs valutar și prin pierderea de eficiență provocată de migrația masivă a forței de muncă. Societatea fusese nevoită să angajeze nu doar lucrători mai puțin calificați, dar să facă și import de ucraineni și bulgari, care costa cu cel puțin 30 - 35% mai mult decât forța de muncă autohtonă. Migrația „ucigașă” Cursul involuției nu a putut fi oprit, astfel că 2008 se va încheia cu un deficit de 5 - 6 milioane de dolari, afirmă Gelu Stan. Din ce cauză? „De vină este, în primul rând, migrația masivă a personalului. Până de curând, Daewoo - Mangalia Heavy Industries era pe primul loc la plecările de personal. Pentru noi, 2008 a fost dezastruos din acest punct de vedere. Am pierdut 750 de oameni calificați. Dacă se însumează cu cei ce au părăsit șantierul din 2006, când a început migrația masivă de personal, în decurs de peste doi ani și jumătate, din 3.200 de lucrători calificați, au plecat 2.050 de persoane, deci mai mult de 64%. Astfel, s-a pierdut cultura profesională a unui șantier și cea a relațiilor dintre oameni. Șantierul a rămas fără nucleul de bază, fără oamenii vechi. Până de curând, Damen Shipyards Galați manifesta exigență la angajare, cei recrutații fiind riguros selectați. De la declanșarea crizei forței de muncă, noi veniții nu au mai fost testați. S-a acceptat orice, iar acest fapt s-a reflectat în rezultatele economice. De aceea, pentru al doilea an la rând, Damen înregistrează rezultate economice negative. În presă a apărut știrea că societatea ar înregistra o pierdere de 130 milioane de euro. Este fals, pentru că suma respectivă este dublul cifrei de afaceri. Este imposibil să înregistrezi o pierdere de două ori mai mare decât volumul afacerii. Cei care au dat știrea, n-au știut să citească datele de pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Gelu Stan. Despărțire fără dureri, dar cu compensări Când directorul general va reveni din concediul de odihnă, la sfârșitul anului, se va pune cruce și actualului contract de management. „Este o despărțire fără dureri, pentru ambele părți” - a ținut să precizeze Stan. El a refuzat orice altă funcție în șantierul naval. Directorul general a confirmat că va primi compensații din partea administrației, dar că nu poate da amănunte, având în vedere clauza de confidențialitate a contractului de management. Conducerea șantierului naval va fi preluată de olandezul Kees de Ruiter, care lucrează de mai mult timp la „Damen Shipyards Galați“. Are acesta soluții la problemele cu care se confruntă compania? „Nu pot comenta decât că unitatea din Galați era singura firmă din gurpul Damen care avea director general român. S-a decis să se încerce și cu un olandez” – a spus Gelu Stan. Concernul olandez „Damen” - specializat în construcțiile navele - deține companii nu doar în țara mamă, ci și în Belgia, China, Cuba, Polonia, România, Singapore, Suedia, Ucraina și Marea Britanie. În țara noastră, „Damen Group“ este reprezentat de șantierul naval „Damen Shipyard Galați“ și societatea „Mega“, din același oraș. Cucerirea Europei În ședința din 16 ianuarie 2009, Gelu Stan se va retrage și din Asociația Națională a Constructorilor de Nave. „Îmi expiră mandatul de director general executiv. Cred că mă retrag definitiv din construcțiile de nave” - a afirmat interlocutorul nostru. Gelu Stan iese „din scenă” într-un moment critic pentru industria navală. „Săptămâna trecută m-am întors de la Bruxelles, de la ultima ședință a asociațiilor șantierelor navale din Uniunea Europeană – a povestit acesta. Am rămas șocat de numărul mare de șantiere care își încetează activitatea. Iată, două mari unități din Polonia s-au închis, lăsând pe drumuri 9.000 de oameni. Rețineți că Polonia a avut una dintre cele mai puternice industrii navale. Ne depășea lejer și pe noi, și pe ruși. Era aproape de nemți. Criza a lovit prin rezilieri de comenzi, prin faptul că băncile nu mai acceptă să dea împrumuturi. Acesta este cadrul general. În particular, Polonia a făcut o mare greșeală. Spre deosebire de România, ea nu privatizat șantierele și a așteptat ajutoare. Nu a fost o alegere fericită. România a privatizat unitățile navale și i-a lăsat pe noii proprietari să facă investiții. Ca urmare, industria sa se descurcă mai bine. Croații, la rândul lor, sunt în mare dificultate. Abia acum guvernul lor a decis să facă privatizarea șantierelor navale. Dar și-a ales momentul de piață cel mai prost, când nimeni nu mai cumpără nimic. Nu sunt sumbru, dar situația din industria navală este foarte - foarte delicată. Dacă ne uităm în jurul nostru, constatăm că, încet - încet, Europa pierde teren în fața Asiei și Pacificului. Coreenii au pătruns în Europa, mai întâi cu Daewoo, apoi au preluat grupul Aker. Cumpără șantierele disponibile. Ce caută Orientul Îndepărtat în Europa? Acum, acesta deține peste 70% din piața mondială. Foarte curând, va ajunge la 100%.”