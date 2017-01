Criza economică ameninţă privilegiile din bani publici

Criza economică amenință privilegiile din bani publici

De regulă, cele mai multe certuri dintr-o familie se iscă de la bani. Câtă vreme aceștia sunt suficienți, domnește armonia. De cum se golește bugetul gospodăriei, tihna familiei e pusă în pericol. Soții încep să-și reproșeze cheltuielile nesăbuite. Când se golește visteria Scandalurile din societatea românească tot de la bani pornesc. Vreme de cinci ani, economia națională a fost în creștere, iar visteria statului a fost plină. Veniturile intrau la bugete, iar guvernanții le-au cheltuit cu ambele mâini, până au ajuns la fundul sacului. Criza economico - financiară a readus România cu picioarele pe pământ. S-a înțeles că visteria publică nu mai are o lețcaie, că veniturile colectate sunt mai mici cu 7 miliarde de euro față decât era programat, că administrația centrală are de achitat facturi de sute de milioane de euro și nu are de unde. Mai grav este faptul că robinetele de alimentare a bugetelor au început să-și reducă debitele, pentru că economia începe să dea rateuri. Producția scade, consumul productiv se restrânge, iar sute și mii de lucrători sunt concediați sau trimiși în șomaj tehnic. La rândul ei, populația este mai chibzuită, cheltuiește mai puțin. Drept urmare, statul încasează mai puțini bani din TVA, impozit pe venit, accize, contribuții la fondurile de pensii și de asigurări sociale. Cine știe cât de profund va fi declinul și când își va reveni economia din boală? „Descoperirile“ puterii A fost nevoie de atare condiții pentru a se „descoperi” că sistemul public este profund inechitabil, că în baza unor legi speciale au apărut categorii sociale privilegiate: pensionari din aparatul diplomatic, din legislativ, justiție, aviația civilă și sistemul de apărare, care beneficiază, pe lângă pensiile din contribuțiile la fondul de asigurări sociale, de pensii speciale de 30 - 150 milioane de lei, plătite de la bugetul de stat, și de salarii achitate din aceeași sursă. Tot sub impactul crizei s-a „descoperit” că justiția a devenit stat în stat și că, prin abuz de putere, umflă veniturile magistraților, adău-gând aceleași sporuri de două ori la salariu. Dacă n-ar fi fost criza, nu s-ar fi observat, până și de la nivel guvernamental, că salariile directorilor din instituțiile, regiile și companiile statului le-au depășit de câteva ori pe cele ale șefului statului, premierului și miniștrilor. Criza economică pare să aibă un efect benefic asupra celor aflați la putere: le limpezește vederea. Îi ajută să perceapă inechitățile din sistemul de redistribuire a bugetelor publice, categoriile sociale privilegiate, legile care le-au generat. Smulși de la țâța bugetului Să sperăm că acuitatea vederii va crește într-atât încât guvernanții vor vedea și altele mult mai grave: licitațiile publice cu câștigători dinainte cunoscuți; protecția de care se bucură evaziunea fiscală și munca la negru din partea celor ce au obligația să lupte împotriva lor; mulțimea de autorități, agenții de stat și instituții, care parazitează banul public; birocrația uriașă care generează corupție, subdezvoltare și sărăcie în societatea românească. Guvernul Boc a luat doar câteva măsuri dintre cele așteptate: a blocat posturile vacante din sistemul de stat, a amputat salariile directorilor și indemnizațiile administratorilor de la stat, a redus numărul șefilor din sectorul public și a desființat cumulul salariului cu cel al pensiei de la stat. Când lovești la vârful piramidei, când tai atâtea privilegii, e firesc să deranjezi multă lume bună, să se iște scandal. Pruncul plânge când scapă sânul mamei din gură; de ce n-ar urla privilegiații României, când sunt smulși de la țâța bugetului? Să vedeți ce scandal! Dacă Boc & Co. vor continua cu măsurile de deparazitare a bugetului de căpușe, scandalurile se vor ține lanț în România. Până acum, Executivul a demonstrat că are nervii tari, că nu se lasă intimidat de țipete și lacrimi, că nu cedează în fața presiunilor. Imaginea de guvern de mână forte trebuie însă dublată cu cea de guvern radical și profesionist. Societatea românească așteaptă mult mai multe de la alianța democrat - liberală și social democrată. Este nevoie de o reformă instituțională reală, care să meargă până la ră-dăcinile risipei și jafului banului public. Când vor fi abrogate legile care au împărțit bugetarii pe caste, cele din care izvorăsc excesele birocratice și corupția, să vedeți ce scandal va fi în România!