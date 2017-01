Criza economică a ajuns pe strada Atelierelor

De pe Wall Street, criza economică a traversat Atlanticul, a străbătut Europa și, în cele din urmă, a ajuns pe strada Atelierelor, din Constanța. N-a prea mai găsit ce să lovească. Cele mai multe dintre micile unități de producție, fie că aparțineau cooperației meșteșugărești ori particularilor, au dispărut de multă vreme. Unele au dat faliment, altele s-au mutat în locații cu vad mai bun și chirii mai mici. Puținele rămase în viață pe străduța mizeră și plină de ruine se străduiesc să țină pasul cu piața, cu prețurile și impozitele. Parcă temându-se de întâlnirea cu temuta criză, micile ateliere și-au reluat activitatea abia după 12 ianuarie. La „Leno Impex” SRL, se confecționează tâmplărie termopan. „Lucrăm la comenzile de anul trecut. Altele noi nu am mai primit - afirmă tâmplarul Dan Herghiligiu. Toată lumea este în așteptare. Dacă marile întreprinderi dau faliment, nici noi nu o vom duce mai bine. Avem utilaje luate în leasing. Va trebui să plătim mai mult pentru ele, căci euro a sărit la 4,3 lei.” Atelierul de tinichigerie „Păunul” SRL a avut parte de un an bun în 2008. A executat lucrări pentru asociațiile de locatari, pentru micile întreprinderi, pentru persoane fizice. „Suntem îngrijorați, căci nu știm ce ne așteaptă. Sperăm să avem lucrări, în continuare. Ar fi tragic să nu fie așa, căci trebuie să ne întreținem familiile, să achităm ratele la bancă și dările către stat. De patru ani, nu am mai majorat prețul lucrărilor. În condiții de criză, cu atât mai mult nu le vom scumpi” - afirmă tinichigiul Romeo Lambru. Peste drum, la atelierul de tâmplărie „Alex Tin” SRL, se lucrează tot pe comenzile de anul trecut. „Cred totuși că va fi un an bun” – își face curaj patronul Alexandru Constantin. Apoi, își aduce aminte că „sunt probleme cu băncile, că prețul materialelor este în creștere” și spune: „Un pic va trebui să mai scumpesc și eu lucrările. Cornel Simion este patronul atelierului de tâmplărie „Nomis Mob” SRL. „Am primit deja 3 – 4 lucrări pe anul acesta. Noi producem mobilă la comandă și lucrăm din client în client. De aceea am avut întotdeauna de lucru.” Producția este destinată în principal gospodăriilor populației și, în al doilea rând, firmelor. „Criza asta este ca o loterie – spune omul. Sper să trag eu biletul câștigător.” Dar cum să câștigi când prețul cherestelei a crescut cu 20 -25%, față de luna decembrie, iar ratele la utilajele luate în leasing au sporit odată cu cotația euro?